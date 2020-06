Le second tour des élections municipales se déroule ce dimanche 28 juin plus de trois mois après le 1er tour (15 mars). Un décalage inédit entre les deux tours, en raison de la crise sanitaire du coronavirus alors qu’il n’y a habituellement qu’une semaine entre les deux dimanches électoraux.

Quel impact de cet écart de calendrier sur les votes ? C’est l’une des questions auxquelles nous pourront répondre ce soir au fil des dépouillements. Les spécialistes ont coutume d’observer une confirmation, voire une amplification des tendances du premier tour, lors du second passage aux urnes.

Quid de la participation ?

Autre question, et non des moindres, quel sera le taux de participation ? Le déclenchement de l’état d’urgence sanitaire lors du 1er tour avait eu pour effet d’éloigner beaucoup d’électeurs des urnes, craignant pour leur santé et les risques de contaminations dans les bureaux de vote. Cette fois, l’alerte au covid-19 a baissé de niveau mais les mesures barrières demeureront tout au long de la journée autour des urnes. Le port du masque est obligatoire.

La ville de Marseille recommande aux électeurs de prévoir, si possible, leur propre masque de protection et leur stylo pour la signature du registre (un stylo neuf sera toutefois mis à leur disposition s’ils n’en ont pas) mais aussi d’apporter les bulletins reçus dans les professions de foi.

Les 30 communes concernées par un second tour dans les Bouches-du-Rhône : Aix-en-Provence, Allauch, Arles, Aubagne, Beaurecueil, Cabriès, Carry-Le-Rouet, Fuveau, Gardanne, Gréasque, Jouques, La Ciotat, La Penne-sur-Huveaune, Lamanon, Lambesc, Le Tholonet, Les Pennes-Mirabeau, Marseille, Orgon, Peypin, Plan-de-Cuques, Rognes, Roquefort-la-Bédoule, Saintes-Maries-de-la-Mer, Saint-Mitre-Les-Remparts, Saint-Rémy-de-Provence, Sausset-les-Pins, Trets, Tarascon, Velaux.

Dans les Bouches-du-Rhône, 30 communes sur 119 sont concernées par le vote. Le scrutin ouvre à 8h pour se terminer à 18h, sauf à Marseille où les huit secteurs de la ville voteront jusqu’à 20h. La rédaction de Gomet’ tentera de vous faire vivre au plus près le scrutin avec un dispositif renforcé durant la soirée électorale : résultats, réactions, analyses… Aux urnes citoyens !

Des mesures barrières pour rassurer les électeurs : l’exemple à Aix-en-Provence



Chaque bureau de vote est désinfecté par le personnel municipal avant et après les élections. A l’entrée des bureaux, les électeurs seront répartis sur deux files, dont une réservée aux personnes fragiles. Ils disposeront tous d’une entrée et d’une sortie différente pour éviter le croisement de flux.



La distanciation physique recommandée sera matérialisée par un marquage au sol. Le port du masque est obligatoire, mais en cas d’oubli, le personnel municipal pourra en fournir un à l’entrée du bureau. Les sanitaires seront ouverts au public et les affiches présentes à l’entrée de chaque bureau engageront les électeurs à se laver les mains avant et après le vote.



Chaque bureau possèdera une pompe avec une solution hydro-alcoolique. Des produits désinfectants seront également présents dans chaque bureau pour nettoyer régulièrement les surfaces planes.



Les stylos à disposition seront également désinfectés après chaque usage, même si les électeurs sont invités à venir avec leur stylo personnel. Dans certains cas, si la configuration du lieu le permet, les isoloirs seront tournés vers les murs afin d’éviter au maximum la manipulation des rideaux. Enfin, lors du dépouillement, une zone sanitaire sera délimitée entre le public et les tables de scrutateurs.

