Née en 2017, l'entreprise SimplyTab est spécialisée dans la conception et la fabrication d'écrans interactifs et le développement de solutions d'affichage dynamique. L'entreprise basée à Aix-en-Provence adresse des produits et services aux administrations, écoles privées ou publiques et entreprises de grande, moyenne et petite taille. Crédit : Simply Tab, Image marketing produits Expansion européenne et…