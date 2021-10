Artistes plasticiens, peintres, sculpteurs, photographes, designers, galeristes… seront réunis pour le rendez-vous d’art contemporain d’Aix-en-Provence : le Sm’Art Aix. Reporté d’une année pour cause de crise sanitaire, le salon fait son grand retour du 14 au 18 octobre au Parc Jourdan.

Au-delà d’un rendez-vous inspirant, le salon est un détecteur de talents pour les collectionneurs, amateurs d’art, curieux et les galeristes. Le salon offre à voir les dernières créations dans le monde de l’art contemporain, tout en permettant aux artistes de se faire connaître, tisser des liens avec des acteurs essentiels à la diffusion et à la promotion de l’art.

Kokian a été choisi parmi les invités d’honneur du festival. Héritier de la mouvance expressionniste du Bad Painting, à l’instar de Basquiat ou Julian Schnabel, l’artiste français a développé son style à New York. Venant du graffiti, il se consacre alors à la peinture en mêlant ses formes, couleurs, en dehors des contraintes.

Trois autres invités d’honneur ont été repérés pour cette édition. Le designer hollandais Marcel Timmers pour ses objets aux finitions épurées présenté comme une « étoile montante » selon le salon, sera aux côtés de deux artistes connues du festival : Christine Barrès et Anita Fleerakers.

Marquant les temps forts du salon, vous pourrez faire leur rencontre lors de l’ouverture du festival jeudi 14 octobre à 11h dans l’espace VIP.

Parmi les autres temps forts, pour la soirée d’inauguration plusieurs performances sont au programme : il sera alors possible de déguster la performance vocale délicieuse de Cathy Heiting Quartet, vous émoustiller des sonorités cubaines de Soneros del Caribe ou vous laisser transporter par l’énergie du Street Mambo Jazz band.



Pendant le week-end, des performances mêleront la voix d’Aude Reichart, soprano lyrique aux mouvements des danseuses Adèle Borde et Manon Dubourdeaux pour une création nommée « Mutant ». Ces performances auront lieu samedi et dimanche à partir de 11h30 et 15h30.



> Plus de détails sur le site du salon

> La billetterie

> Les éditions précédentes de Smart’ Aix dans les archives de Gomet’



Salon Sm’Art Aix

Parc Jourdan d’Aix-en-Provence

Deux entrées : avenue du parc et avenue Jules Ferry



Jeudi 14 octobre 2021 (10h-23h) – Nocturne Soirée de Vernissage

Vendredi 15 octobre 2021 (10h-21h)

Samedi 16 octobre 2021 (10h-21h) – Nocturne Soirée de Vernissage exposants

Dimanche 17 octobre 2021 (10h-21h)

Lundi 18 octobre 2021 (10h-18 h)