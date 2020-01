Les poubelles de Marseille débordent à nouveau dangereusement… « Dans le cadre du mouvement de mobilisation national contre la réforme de retraites, les garages qui accueillent le parc de véhicules de collecte de la direction de la propreté et du cadre de vie du Territoire Marseille-Provence à Marseille ont fait l’objet d’un blocage par des personnes essentiellement extérieures aux équipes de la Métropole ces derniers jours » explique la Métropole dans un communiqué diffusé mardi 28 janvier en fin de journée.

10 arrondissements « fortement impactés »

« Si à cette heure ces deux garages sont débloqués, les centres de transfert des déchets sont cette fois paralysés par l’action de ces personnes observe l’institution. Cette mobilisation, accompagnée de la grève de moins de 1% des effectifs de la direction concernée, impacte fortement la collecte des ordures ménagères dans les 1er, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e arrondissements de Marseille, et empêche les agents métropolitains d’exercer leurs missions de service public. »

Les Marseillais invités à « maîtriser leurs productions de déchets »

Pour faire face à ces circonstances, un service de collecte partiel et minimum a été mis en œuvre. « Si la grève est un droit, le blocage et l’entrave ne sont pas admissibles » dépote la Métropole. « Afin de maintenir un espace public en bon état et un cadre de vie agréable pour tous et pour limiter les nuisances, le Conseil de Territoire Marseille-Provence invite les Marseillais habitants dans les secteurs concernés à maîtriser leurs productions de déchets pour éviter un encombrement excessif de la voie publique. »