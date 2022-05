Après une précédente édition à Lyon, la cité phocéenne reçoit pour la première fois « La Nuit du Bien Commun », le lundi 16 mai au Palais du Pharo. Un concept inédit co-organisée par Obole (spécialiste du don) et la Fondation de France Méditerranée et soutenu par la Ville de Marseille afin de permettre à des associations du territoire d’organiser une levée de fonds en direct pour servir leurs projets.

Marseille pour le Bien Commun est donc un événement permettant de faire découvrir des entrepreneurs sociaux du territoire, sélectionnés pour leurs projets faisant sens dans des domaines variés tels que l’éducation, la formation, le handicap, la lutte contre la précarité, l’aide à la réinsertion, la dépendance, la vulnérabilité ou l’écologie. « Marseille regorge d’initiatives solidaires inventives. Chaque jour, des hommes et des femmes se démènent sur le terrain. En soutenant ces acteurs, la Fondation de France contribue à construire une société plus digne et plus juste grâce à la générosité privée » soutient Cécile Malo, déléguée régionale de Fondation de France Méditerranée.

Cécile Malo, déléguée Méditerranée de la Fondation de France (Crédit Gomet’/JYD)

Après une pré-sélection effectuée par un comité constitué de mécènes et d’institutions philanthropiques, elles sont 10 associations à avoir été retenues parmi les 63 dossiers déposés pour participer. Elles disposeront chacune de 4 minutes sur scène, pour défendre leur projet et convaincre le public du Palais du Pharo. De son côté, Jean-Baptiste Renart, commissaire-priseur, sollicitera en direct le public pour faire des dons allant de 100 jusqu’à 5 000 euros. Fondé par Thibault Farrenq, Stanislas Billot de Lochner et Pierre Edouard Stérin, le projet a permis de lever depuis sa création en 2017 plus de 8 millions d’euros de dons en France et de soutenir plus de 112 projets associatifs.

Venez soutenir une diversité de projets…

Appel d’Aire est un organisme qui accompagne les jeunes défavorisés en errance éducative à travers des ateliers formateurs en menuiserie et métallurgie.

Ambition Cité mène des actions dans le domaine de l’éducation et de la lutte contre le décrochage scolaire dans les quartiers prioritaires de Marseille, à travers des méthodes spécifiques, un accompagnement à la parentalité et l’animation d’activités péri-scolaires. Elle projette la création d’une école augmentée et la formation de 500 professeurs et éducateurs.

L’Ecole au présent accompagne des familles en situation de grande précarité pour l’éducation et la scolarisation de leurs enfants.

Jane Bouvier de l’Ecole au présent et Benoît Payan, le maire de Marseille (Crédit Gomet’/JY Delattre)

L’Ecole comestible Provence souhaite promouvoir l’éducation alimentaire dans les écoles (découverte des goûts, culture au potager, transformation d’aliments, savoirs et savoir-faire) et espère toucher 40 classes d’ici 2025 dans l’ensemble du département.

Emeraude solidaire souhaite créer un Café Joyeux à Marseille, lieu de restauration et convivialité où le handicap sera visible, en formant et recrutant des personnes majoritairement atteintes de trisomie 21 et d’autisme.

Just propose l’Auberge Marseillaise, un projet expérimental de mise à l’abri et d’émancipation de 70 femmes et enfants en situation de grande précarité, sans abri et victimes de violences, dans le site vacant de l’auberge de jeunesse de Bonneveine à Marseille.

La Petite Lilli présente son projet du restaurant Le République qui mixe une clientèle traditionnelle à des bénéficiaires d’aides alimentaires pour lesquels le repas est fixé à 1€ symbolique.

La Maison des Plus Petits veut ouvrir un lieu de vie innovant à Marseille capable d’accueillir des enfants âgés de 0 à 6 ans présentant des problèmes de santé et qui ne peuvent être pris en charge au domicile.

Massajobs développe depuis plusieurs années des sessions « La Vie en Grand » dans les quartiers de Marseille très touchés par l’inemploi pour aider les populations à renforcer leur image et leur permettre de mieux aborder leurs recherches, tout en luttant contre l’isolement social.

T’Cap 21 porte le projet Gare de Niolon, destination Handicap avec la réalisation d’un café gourmand et de la formation sur site à l’hôtellerie et la permaculture à l’attention d’adultes atteints de handicap mental ou social.

