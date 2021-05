Deux sondages concernant les régionales en Provence Alpes Côte d’Azur, l’un d’Ipsos Sopra/Steria pour France Télévisions et Radio France, l’autre Ifop Fiducial pour LCI et Le Figaro titrent en choeur que, pour la première fois, Renaud Muselier (LR) serait « battu par le RN », que Mariani l’emporterait à coup sûr etc. « C’est un séisme en Paca. Le Rassemblement national est largement favori des élections régionales des 20 et 27 juin prochains », écrit France 3. Regardons ces chiffres de premier tour.

Le parti de Marine le Pen est crédité de 36 % selon Ifop Fiducial pour LCI et Le Figaro et de 39 % Ipsos Sopra/Steria pour France Télévisions et Radio France. Un chiffre qui frémit certes, mais avec les intervalles de confiance nous avons un RN entre 35 et 40 % . La gauche est créditée de 13 % à 20 % La liste Muselier est sondée de 27 à 35 %

Est-ce nouveau ? Est-ce un événement ?

C’est oublier les chiffres, non d’un sondage ceux-là, mais de la vraie vie, des élections de 2015, seule comparaison sérieuse. Flash-back : le 6 décembre 2015 Marion Maréchal, arrivait largement en tête avec 40,6 % des voix, devant Christian Estrosi à 26,5 % et la liste socialiste de Christophe Castaner à 16,6 %. Si l’on veut alors titrer sérieusement ces sondages on peut dire ceci :

Mariani : 5 points de moins que Marion Maréchal, le RN recule ! La droite se renforce… La gauche ne décolle pas.

C’est moins palpitant que la victoire inéluctable de Mariani ! Ensuite par un tour de passe-passe qui relève de « l’escroquerie », intellectuelle, les instituts publient les projections de second tour dans la seule hypothèse d’une triangulaire, voire pour Ipsos d’une totale improbable quadrangulaire ! Or chacun sait, sans être un politologue référencé, que le FN/RN à 40 % dans une triangulaire a toutes les chances de l’emporter. C’est ce qui a conduit courageusement Christophe Castaner à se retirer en 2015.

Le résultat de ce sondage est donc tout autre. Il n’y a aucune fatalité à voir le RN l’emporter, s’il approche son score de 2015, ce qui n’est pas encore le cas, à la condition que la liste républicaine arrivée en 3e positon se retire ! Et donc les médias concernés auraient pu, plus honnêtement, titrer par exemple :

La gauche arbitre le scrutin en Paca

La gauche peut faire passer Mariani !

C’est une autre lecture, mais elle est dans les chiffres et dans l’histoire. Le sondage FR3 reconnaît d’ailleurs que « dans le même temps, 45 % des personnes qui se sont exprimées ont une bonne opinion de Renaud Muselier contre 34 % pour Thierry Mariani. » Rappelons la règle pour le second tour : si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue, peuvent se maintenir les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour. Les listes ayant obtenu au moins 5 % peuvent néanmoins fusionner avec les listes pouvant se maintenir. Ce qui ouvre une possibilité de plus, non sondée : la liste républicaine arrivée en tête peut fusionner avec la ou les listes ayant fait plus de 5 % . Concrètement Muselier pourrait le 14 juin proposer à ceux qui l’acceptent un « front régional » ouvert à des candidats issus de la liste gauche et écolo.

Ce qui ouvre une troisième catégorie de titres possibles :

Muselier prêt à tout pour battre le RN ?

L’alliance impossible et nécessaire du second tour…

