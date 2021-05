Share on Facebook

Est-ce la fin de l’imbroglio entre Les Républicains et la majorité présidentielle ? Après avoir déclaré vendredi 7 mai, il y a une semaine jour pour jour : « je suis candidate [pour les régionales] » sur France Info, Sophie Cluzel, qui avait scellé son retrait cinq jours avant suite à un accord avec Muselier, fait (encore) volte-face.

La secrétaire d’État en charge des Personnes handicapées, fer de lance de la majorité présidentielle en Provence-Alpes-Côte d’Azur, abandonne finalement la course à la Région. « Je ne présenterai pas de liste de la majorité présidentielle dans notre région Sud », indique-t-elle sur Twitter ce jeudi. Sophie Cluzel, qui n’intègrera aucune autre formation pour les régionales, apporte son « soutien à la liste [de] Renaud Muselier ».

Le rapprochement fait toujours jaser à droite. Le député Éric Ciotti (LR) en particulier, se montre une fois de plus le plus critique. « Renaud Muselier est désormais le candidat d’En marche », ironise-t-il. Les élections régionales auront lieu les 20 et 27 juin prochains.

Muselier va dévoiler ses listes cet après-midi à Marseille, sans Cluzel

Le président sortant de la Région Sud a quant à lui déposé sa liste en préfecture mercredi après-midi. Renaud Muselier récupère d’ailleurs plusieurs adhérents ou sympathisants de la majorité présidentielle, mais pas de mandats nationaux. Selon nos sources, Éléonore Leprettre et Marie-Florence Bulteau-Rambaud pour le MoDem, Christophe Madrolle (Union des centristes et des écologistes) sont présents sur une liste qui n’a pas encore été dévoilée officiellement.

Du côté d’En Marche, Renaud Muselier sera candidat aux côtés du référent du mouvement dans les Bouches-du-Rhône, Bertrand Mas-Fraissinet. Ce dernier avait été candidat aux dernières municipales à Cassis face à la maire sortante Danielle Milon. Autre figure LREM en Provence présente sur la liste du président sortant : Jean-Pierre Serrus, le maire de La Roque d’Anthéron. La productrice Sabrina Agresti-Roubache, proche de Brigitte Macron, confirme a Gomet’ sa place en numéro 4 sur la liste de Renaud Muselier dans les Bouches-du-Rhône.

Dans la liste présentée par Renaud Muselier dans les Alpes-Maritimes, Christian Estrosi, le maire qui a quitté le parti Les Républicains la semaine dernière, sera tête de liste. En revanche, pas de trace d’Yvon Berland, chef de file d’Agir la droite constructive pour les régionales, sur cette liste qui devrait être détaillée vendredi 14 mai au siège de campagne de « La Région d’abord »

Selon deux sondages publiés mardi, la liste conduite par Thierry Mariani (RN) arriverait en tête au premier et au second tour devant la liste de Renaud Muselier, même en cas de triangulaire.

