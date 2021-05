Share on Facebook

Avant l’ébullition culturelle qui arrive le 19 mai, de nombreux artistes s’exposent aussi déjà dans le cadre de la 13ème édition du Printemps de l’Art Contemporain en extérieur. En extérieur aussi, le nettoyage de la plage du Prado avec Tarpin propre !

Le Prado : Tarpin propre ce samedi

Crédit : L’association CleanMyCalanques avec des écoliers. Site de Tarpin propre.

L’association 1 déchet par jour organise une campagne de nettoyage des plages du Prado dans le cadre de l’opération Tarpin Propre ! Le rendez-vous est fixé à 11h30 samedi 15 mai, au niveau de la grande roue de l’Escale Borely. L’adjointe au maire de Marseille en charge de l’environnement la ville sera également de la partie !

Du 15 au 19 mai se tiennent les Journées de mobilisation pour l’environnement : des ramassages de déchets, des ateliers et des animations sont proposés dans ce cadre. Plus de détails.

Le 13e Printemps de l’Art Contemporain

La 13e édition du Printemps de l’Art Contemporain se déroule du 13 mai au 13 juin. Plus de 100 expositions investissent des lieux extérieur, des Goudes à l’Estaque. Le festival s’est adapté au rythme du déconfinement en proposant des créneaux de visites jusqu’au 19 mai. À partir du 20 mai, des horaires aménagées ont été prévues.

Voici un aperçu des expositions ouvertes dès ce week-end.

J’aimerai toujours le temps des cerises par Pierre Combelles

Vernissage 15 mai 17h – Jusqu’au 5 juin 2021

Du mercredi au samedi, de 14h à 18h. Gratuit.

La Ferme de Beaurecueil (hors-les-murs), 66 route de Meyreuil, 13100 Beaurecueil

Plus de détails

Crédit : Pierre Combelles.

I Promised you Poems par Rupert Jörg

Crédit : Rupert Jörg

Du 13 mai au 5 juin

Emprise, 22 Cours Franklin Roosevelt

Jeudi, vendredi et samedi de 15h à 19h durant les périodes d’exposition, et sur rendez-vous.

Détails et inscriptions

Affresco par Paul de Flers

Crédit : Paul de Flers.

Vernissage 15 mai 18h – Jusqu’au 26 juin 2021

Galerie Regala, 12 Plan de la Cour, 13200 Arles

Ouvert de 11h à 13h puis de 15h à 19h. Gratuit.

Plus de détails

> Le programme complet de la 13e édition du Printemps de l’Art Contemporain