À partir du 21 juin 2021, la compagnie aérienne française Corsair ouvre des vols vers La Réunion et Mayotte au départ de Marseille.

À raison de deux vols par semaine, il est désormais possible de rejoindre l’océan indien au départ de l’aéroport Marseille-Provence, sur le site de Corsair, pour des départs en juin.

De juin à octobre 2021



– Des vols de Marseille à La Réunion tous les lundis et mercredis

À partir du 21 juin 2021. Départ de Marseille 22h05, arrivée à La Réunion 11h. Pour Mayotte, l’escale se fait à La Réunion pour une arrivée à 13h45 sur l’île au lagon.



– Des vols de La Réunion à Marseille tous les mardis et dimanches

À partir 20 juin 2021. Départ de la Réunion 20h15, arrivée à Marseille 05h20. Le départ de Mayotte est prévu à 19h10 avec une escale à La Réunion



À partir d’octobre 2021



Les vols de Marseille à La Réunion seront proposés tous les jeudis et samedis, tandis qu’au départ de La Réunion, les départs pour Marseille seront proposés tous les mercredis et vendredis.

