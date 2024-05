Expertise France organise un événement en marge de l’assemblée générale du Réseau des praticiens, qui regroupe toutes les agences de coopération européennes. 200 à 300 invités représentant la Commission européenne et les États membres, les acteurs européens du développement, leurs partenaires internationaux, ainsi que des représentants du secteur privé et de la société civile se retrouveront à Marseille le 15 mai 2024 à la Grotte Cosquer.

Expertise France : Établissement public placé sous la double tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance, Expertise France, filiale du groupe Agence française du développement (AFD) basé à Marseille, st l’agence française de coopération technique internationale. Elle a été créée par la loi du 7 juillet 2014 relative à la politique de développement et de solidarité internationale.

Créer des corridors de transport statégique

L’objectif est de favoriser une réflexion commune entre les acteurs européens du développement et leurs partenaires internationaux sur les priorités et les solutions pour la création de corridors de transport stratégiques, durables et sécurisés. Le rôle des ports en tant que nœuds centraux, entre les réseaux intérieurs et les routes maritimes sera au cœur des débats. Une occasion, espérons-le de revenir sur le projet d’axe intégré Méditerranée-Rhône-Saône depuis le port de Marseille.

Cette réflexion collective portera sur l’amélioration des échanges internationaux par voie maritime et terrestre, pour promouvoir de nouveaux partenariats en termes de financement, d’exploitation et de gouvernance du secteur, avec une attention particulière à l’espace euroméditerranéen et la relation Europe Afrique via la Méditerranée.

Cet événement porté par Expertise France s’inscrit dans la stratégie Global Gateway de l’Union européenne qui contribue au développement et à l’intégration économique des pays partenaires en accélérant les transitions numérique, énergétique et écologique, encourage les investissements dans les infrastructures mondiales qui créent des réseaux durables, intelligents, résilients, inclusifs et sûrs dans tous les modes de transport.

Parmi les panélistes : Rémy Rioux, directeur général, AFD Group, Jérémie Pellet, directeur général d’Expertise France, co-président du réseau des praticiens, Jean Van Wetter, P.-D.G. d’Enabel, Christophe Castaner, président du conseil de surveillance du Grand port maritime de Marseille-Fos, Carla Montesi, directrice, DG INTPA (partenariats internationaux) à la Commission européenne, Mathieu Bousquet, Director à la DG Near, Commission européenne, John Llano, responsable de la sécurité, port de Guayaquil, David Beer, P.-D.G. de TradeMark Africa (TMA), Éric Melet, P.-D.G. Rail et logistique, Africa Global Logistics…