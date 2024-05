Share on Facebook

Share on Twitter

« L’innovation pour notre santé » est le thème du 6e appel à projets lancé par le Crédit Agricole Alpes Provence. Il vise à faire émerger des solutions innovantes dans le domaine de la santé autour de deux catégories : 1. « L’innovation au service des patients » 2. « L’innovation au service des professionnels de santé. »



Du 1er au 31 mai, les start-up de moins de six ans installées dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et les Hautes-Alpes et qui développent des solutions dans l’une de ces deux catégories peuvent candidater.

La caisse régionale du Crédit Agricole explique le choix du thème 2024 par son engagement pour les transitions sociétales de son territoire, avec un « objectif est de soutenir et valoriser les start-up de la filière « health-tech » qui innovent pour faire émerger des solutions de rupture, au bénéfice des patients et des soignants. Enjeu de société, préoccupation majeure des habitants de notre territoire, la santé est un secteur challengé par l’IA, la robotique de précision, la data, les outils connectés… Autant de domaines d’innovation sources d’opportunités et de progrès de la médecine. » L’écosystème provençal du secteur est particulièrement riche en pépites (voire notre rubrique santé).

Pour candidater à l’appel à projets

80 000 euros de gains à partager par quatre lauréats

Cinq start-up finalistes par catégorie seront sélectionnées pour pitcher leur solution devant un jury mixte de chefs d’entreprise, d’experts, d’investisseurs et de journalistes, le 19 juin, au sein du Business Center du Crédit Agricole Alpes Provence, aux Docks de Marseille. Quatre lauréats (deux par catégories), se partageront les 80 000 € de gain.

Les précédentes éditions de l’appel à projets start-up du Crédit Agricole Alpes Provence :



Appel à projets : le Crédit Agricole Alpes Provence choisit la transition écologique

Crédit Agricole Alpes Provence : un appel à projets pour « sortir de la crise de l’eau »