La nomination d’Eric Méry, un nouvel élu chargé de l’urbanisme à la mairie de Marseille n’a pas tardé après la démission soudaine de Mathilde Chaboche de sa fonction d’adjointe à l’urbanisme. Éric Méry, jusqu’à présent conseiller municipal en charge de la stratégie patrimoniale, de la valorisation et de la protection du patrimoine municipal et des édifices cultuels, a été nommé jeudi 11 mai par le maire de Marseille conseiller municipal spécial délégué à l’urbanisme et l’aménagement durable, tout juste au lendemain du départ de Mathilde Chaboche.



Eric Méry, qui fait partie des élus estampillé Printemps Marseillais tendance MadMars (collectif société civile) « aura maintenant, explique un communiqué de la Ville, pour mission avec toute l’équipe municipale, et en lien avec les institutions et partenaires compétents, de mener une politique d’urbanisme et d’aménagement durable pour permettre à toutes les Marseillaises et tous les Marseillais de se loger dignement. »

Eric Méry pour construire plus et mieux

Comme pour rassurer les acteurs du secteur qui reprochaient à Mathilde Chaboche sa farouche indépendance et parfois son jusqu’au boutisme, la Ville insiste donc sur le nécessaire travail collectif qu’Eric Méry devra mener tout en essayant de résoudre une équation à nombreuses contraintes : construire plus mais mieux…



« Définie notamment dans le cadre des états généraux du logement, cette politique a pour objectif de construire davantage et mieux des logements et des logements sociaux tout en préservant les espaces naturels » ajoute ainsi la Ville de Marseille. Eric Méry est avocat de profession. Il est déjà président de la Commission d’appel d’offres de la Ville, conseiller métropolitain, conseiller métropolitain et conseiller des 6e et 8e arrondissements.