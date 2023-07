Share on Facebook

Jean-Baptiste Alla vient de créer Curso, une agence de voyages pour les séjours en vélos. Le but est de démocratiser le voyage à vélo pour le rendre accessible au plus grand nombre. Curso propose des séjours clés en main, à la fois pour les particuliers et les entreprises.

Au tout début de son aventure d’entrepreneur, Jean-Baptiste cherche des ressources supplémentaires pour enrichir son produit, le simplifier pour éviter “toute prise de tête”.

Il n’exclut pas le renfort d’un co-fondateur dans une perspective d’accélération. Bienvenue dans Data Room avec notre expert et partenaire Matthieu Capuono, directeur associé de Crowe Ficorec, pour un check-up avant le grand décollage !

