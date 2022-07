Des températures caniculaires, une forte sécheresse et des incendies ravagent actuellement l’Europe, notamment les forêts du sud de la France. Selon le système européen d’information sur les incendies de forêt (EFFIS) depuis le début de l’année 33 000 hectares ont été brûlés sur le territoire français, dont près de 17 000 hectares au cours des dernières semaines. Ecosia, le moteur de recherche à but non lucratif, qui plante un arbre par recherche effectuée se mobilise face à la situation critique.

Premier projet de plantation français à Port-de-Bouc et Fos-sur-Mer

Le moteur de recherche dit avoir planté 154 millions d’arbres notamment au Brésil, en Australie et aux Etats-Unis et veut en partenariat avec l’association « Replanter notre forêt provençale » et les Pompiers 13 entamer à présent le déploiement des premières plantations en France aux abords des casernes de sapeurs-pompiers de Port-de-Bouc et de Fos-sur-Mer.

L’objectif de ce projet : planter 200 arbres d’espèces natives et pyro-résistantes (chêne vert, oliviers et arbousiers) pour restaurer ce qui a été détruit, renforcer la présence des espèces natives de la région, rendre la zone plus résistante à de potentiels incendies et améliorer l’environnement immédiat des pompiers de la région.

« Planter 200 arbres peut paraître minime compte tenu des ravages actuels, mais ce n’est qu’un début et nous savons d’ores et déjà que la restauration d’espèces indigènes et résistantes au feu doit se développer en France. J’appelle donc aujourd’hui les pouvoirs publics et les entreprises qui ont des moyens d’action à se joindre à nous afin de soutenir des acteurs de terrain comme les pompiers et à se saisir de l’importance de restaurer et protéger nos espaces naturels » Christian Kroll, CEO et fondateur d’Ecosia.

Christian Kroll. (crédits : Ecosia)

À propos d’Ecosia

Ecosia, fondé en 2009, réclame d’utiliser 100 % de ses bénéfices pour planter des arbres dans les zones critiques de biodiversité. Comme d’autres moteurs de recherche, Ecosia utilise des mots-clés dans les requêtes pour explorer l’Internet à la recherche des réponses les plus appropriées à la question. Les annonces qui en résultent génèrent des revenus, qui sont utilisés pour planter des arbres. D’après les commentaires sur la plate-forme Trustpilot, de nombreux internautes apprécient le concept, même si la qualité des résultats de recherche ne rivalise pas avec les moteurs de recherche leaders du marché.

