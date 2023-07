La sécheresse et le mistral… le cocktail est explosif en plein été d’où l’alerte rouge lancée lundi 24 juillet sur les bois et forêts du département. En raison du risque incendie, l’accès, la circulation et la présence sont interdits par la préfecture dans 19 massifs, notamment l’ensemble de la bande du littoral, sur 25 : Rougadou, Alpilles, Chambremont, Chaîne des Côtes, Lançon, Les Roques, Pont de Rhaud, Quatre Termes, Castillon, Sulauze, Arbois, Côte Bleue, Étoile, Garlaban, Sainte-Baume, Calanques, Cap Canaille, Grand Caunet.



Les zones d’accueil au public en forêt suivantes sont également fermées compte tenu du risque incendie : Parc de Figuerolles (Martigues) et Magic Park land (Ensuès-la-Redonne).

La Sainte-Victoire accessible

La carte d’accès des massifs forestiers mise à jour lundi 24 juillet à 17h (Crédit : préfecture des Bouches-du-Rhône)

L’accès est autorisé sur les zones en jaune sur la carte mais les travaux sont interdits après 13 heures dans 6 autres massifs : Concors, Sainte-Victoire, Collines de Gardanne, Trévaresse, Montaiguet, Regagnas. La réalisation de travaux autorisée de 5h à 13h uniquement doit obligatoirement s’accompagner d’un dispositif adapté d’extinction (extincteur, tuyau d’arrosage…).

Le massif de la Montagnette reste fermé par arrêté préfectoral jusqu’au 30 juin 2024 inclus.

Bon à savoir

L’accessibilité aux massifs est déterminée quotidiennement en fonction de la météorologie et de la sécheresse. Elle est cartographiée et rendue publique pour chaque massif et pour les 90 communes concernées, à 17 heures pour la journée du lendemain, sur le site internet de la préfecture : http://bpatp.paca-ate.fr/