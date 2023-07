Share on Facebook

Depuis le lancement de l’aventure française en août 2019, la chaîne de magasin danoise Normal connaît une croissance rapide à l’instar d’autres enseignes à bas prix comme Action.

L’enseigne Normal est déjà présente dans l’agglomération de Marseille avec cinq boutiques (Plan de Campagne, Grand Littoral, La Valentine, Les Terrasses du Port, rue St-Ferréol). « Ces ouvertures ont été des succès avec de nombreux clients heureux de découvrir l’enseigne » observe la société alors qu’elle annonce lundi 24 juillet une nouvelle ouverture dans la cité phocéenne, 2A rue de Rome.

Normal : un parcours labyrinthe comme une “chasse au trésor”

L’enseigne ouvrira ses portes le jeudi 27 juillet 2023 (horaires du magasin : du lundi au samedi de 9h30 à 19h00). Normal a pour tradition de fêter la journée d’ouverture de ses magasins ace des animations particulières. « Des chocolats et des petits goodies-bags » seront notamment offerts aux clients.

Le groupe danois se différencie dans ses magasins en proposant « des produits de marque à des prix fixes et bas. Mais le concept est bien plus que cela : il

s’agit aussi d’une expérience d’achat différente et passionnante. Tous les magasins ont une disposition unique en forme de labyrinthe qui invite les clients à partir à la chasse au trésor de produits connus ou inconnus. »

