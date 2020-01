La préfecture des Bouches-du-Rhône a publié son arrêté concernant les délais de dépôt des candidatures dans le cadre des élections municipales à venir (15 et 22 mars 2020).

Pour le premier tour des scrutins, les candidats auront jusqu’au jeudi 27 dernier 18h dernier délai, comme nous vous l’indiquions dans notre chronologie, précédente pour venir déposer leur dossier, à la préfecture de Marseille ou dans les sous-préfectures d’Aix-en-Provence et d’Arles selon l’arrondissement correspondant à chaque commune.

En ce qui concerne le second tour de scrutin, les candidats pourront déposer leur dossier de candidature les lundi 16 et mardi 17 mars. Au-delà, ceux-ci ne seront plus acceptés. L’ensemble des dates et horaires pour le dépôt des candidatures en préfecture est disponible dans l’arrêté préfectoral dont voici l’intégralité ci-dessous.

