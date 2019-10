Il assumait depuis le 17 octobre le rôle de porte-parole de Martine Vassal. C’est désormais une nouvelle dimension que prend le général David Galtier dans la campagne de l’actuelle présidente du Département et de la Métropole, en étant propulsé tête de liste dans les 13e et 14e arrondissements de Marseille (7e secteur). Cette annonce a été faite mercredi 30 octobre, dans le cadre d’un petit-déjeuner de presse organisé par la candidate Vassal sur le volet « protéger » de son programme.

« Je suis pour un ordre républicain »

David Galtier aura donc la lourde tâche d’affronter Stéphane Ravier, sénateur RN et ancien maire de secteur des 13e et 14e arrondissements de Marseille, dont il s’agit du fief électoral. « Je n’habite pas dans le 13/14, mais j’y ai vécu 12 ans, et j’y suis né » a précisé l’ancien militaire. « Pourquoi je mène ce combat ? Je suis pour un ordre républicain, pour un ordre raisonné, et cela exclut les extrêmes, a-t-il expliqué, dans un secteur où il n’y a pas de vision républicaine de la sécurité partagée par nos concitoyens

[Direct] @MartineVassal à la brasserie Les Templiers à #Marseille pour un point presse sur le thème de la sécurité avec son porte-parole @DavidGaltier : « les incivilités ne sont pas une fatalité » #municipales2020 pic.twitter.com/2amsav4Sh8 — Gomet' (@Gometmedia) October 30, 2019

».



Un choix forcément stratégique pour le camp de Martine Vassal, qui pourra s’appuyer sur un homme à la longue expérience de la sécurité face à Stéphane Ravier – dont la campagne est largement axée sur les aspects sécuritaires. En effet, le général Galtier a fait ses adieux aux armes le 14 décembre 2018, après une carrière de 40 ans qui l’a conduit au rang de général 5 étoiles de la Gendarmerie nationale. Au sein de l’équipe de campagne de M.Vassal, il est le référent sur les sujets de sécurité.