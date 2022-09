Share on Facebook

Share on Twitter

Pour cette nouvelle émission, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence, avec Gomet’ en partenaire, donne la parole à Alice Gaubert. La directrice du développement à SerenySun nous présente l’offre de cette société fondée en 2018 par Donald François. SerenySun développe des communautés d’énergie renouvelable auxquelles les professionnels et les particuliers peuvent adhérer. L’entreprise pilote déjà plusieurs projets sur notre territoire, dont un à Cabriès-Calas. L’entretien est animé par Sophie Hébrard (BFM Marseille) et Rémi Liogier, journaliste à Gomet’.

Le papier ensemencé, un projet écolo à la fois marseillais et parisien

Dans la rubrique “actualité de la semaine”, on parle du projet Hynovera. La société allemande Hy2gen souhaite implanter à Meyreuil, en partie sur le site de la centrale thermique de Provence, une unité de production de carburants renouvelables, conçus à partir d’hydrogène vert et de biomasse forestière. Le projet entre dans la phase de concertation publique. En fin d’émission, Rémi Liogier présente l’objet de la semaine, le papier ensemencé, une initiative durable à la fois marseillaise et parisienne.

Liens utiles :



> Les dernières émissions Planète Locale

> Consultez le Guide l’élu éco-responsable réalisé par Gomet’

> Le supplément thématique Biodiversité de Gomet’

> L’actualité du Geres dans les archives de Gomet’