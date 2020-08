Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Il y a encore deux mois, elles se livraient une guerre sans merci pour conquérir la mairie de Marseille. Aujourd'hui, Martine Vassal et Michèle Rubirola assurent avoir mis leurs querelles de côté pour faire face au retour de l'épidémie de coronavirus : « On s'est souvent opposé politiquement et on le fera certainement encore mais face au…