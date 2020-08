Le festival Septembre en mer est maintenu pour sa 21e édition, avec au programme plus de 200 événements tout au long du mois dans 12 villes de la métropole. L’Office de la mer Marseille Provence, et ses partenaires souhaitent comme chaque année offrir du plaisir au public en l’invitant à venir découvrir la mer dans son ensemble et ainsi contribuer à la populariser.

Septembre en mer est une association d’intérêt général présidée par Paul D’ortoli qui réunit de nombreuses associations et collectivités territoriales : « Septembre en mer permet de fédérer les différents acteurs et partenaires pour faire découvrir la mer au grand public » déclare Paul D’ortoli lors de la présentation de l’événement mercredi 26 août, en surplomb de la grande bleue, depuis le Cercle des nageurs de Marseille. Au programme, activités sportives et culturelles, ateliers sur le thème de l’environnement, découverte du patrimoine maritime, des métiers de la mer ou encore de la gastronomie. L’occasion de découvrir des sports nautiques tels que la voile à des tarifs préférentiels, avec cette année des nouveautés tel que le kayak, le surf indoor à Bouc Bel Air ou encore un baptême de plongée sur la Côte Bleue.

« Le littoral marseillais est un trésor. Il faut développer la culture maritime à Marseille et démocratiser l’usage de la mer. » Hervé Menchon

Une édition 2020 placée sous le thème de la biodiversité et de l’environnement avec des ramassages de déchets et des ateliers sur la sensibilisation à l’environnement grâce aux partenaires tels que Vaïba, Mobility Tier, ou les Terrasses du port. Une cause que souhaite défendre la mairie de Marseille comme le souligne le nouvel adjoint en charge de la mer, du littoral, de la biodiversité marine et des plages, Hervé Menchon : « La biodiversité marine, et donc terrestre, est une priorité. L’écologie est au top de notre mandat car la situation est alarmante. Nous avons six ans pour redresser la barre et donner l’exemple aux autres villes. » Les Terrasses du Port, partenaire majeur de l’événement, mettent en place à partir du 1er septembre des espaces dédiés à l’Office de la mer pour des expositions ainsi que des ateliers environnementaux.

Septembre en mer est une manifestation pour les petits comme pour les grands avec comme objectif également de faire des Jeux olympiques de 2024 un évènement populaire. Pour rappel, Marseille accueillera les épreuves de voiles des JO de Paris 2024. « Le littoral marseillais est un trésor ! Il faut développer la culture maritime à Marseille et démocratiser l’usage de la mer » insiste Hervé Menchon.

Infos utiles :



