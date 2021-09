CMA CGM donne un million d’euros au fonds Respir après les incendies du Var

Les incendies de ce mois d’août dans le Var ont ravagé plus de 7 000 hectares d’espaces naturels. Une catastrophe qui mobilise le monde économique et notamment le géant marseillais du maritime CMA CGM. La compagnie de Rodolphe Saadé annonce dans un communiqué du 26 août un don d’un million d’euros pour reboiser la zone sinistrée de la plaine des Maures. Cet argent sera versé au fonds du Conseil Régional « Respir ». Lancé en avril 2021, ce dernier réunit les propriétaires forestiers et les financeurs publics et privés dans le cadre de la préservation des espaces forestiers régionaux. L’initiative de CMA CGM a été immédiatement saluée par le président de Région Renaud Muselier : « Cette solidarité permettra la mise en sécurité des sols et la restauration des terrains incendiés dans le Var, ainsi que le financement d’un plan global de restauration de l’environnement et de la biodiversité conçu en partenariat avec l’Office National des Forêts », précise-t-il dans un communiqué.

Aix-Marseille Université confirme sa place au classement de Shanghai

Comme depuis plusieurs années maintenant, Aix-Marseille Université maintient sa position entre la centième et 150ème place du classement de Shanghai 2021. Ce palmarès fait une fois de plus la part belle aux grandes institutions américaines avec Harvard et Stanford en première et deuxième place tandis Cambridge ferme la marche du podium. Avec trois universités figurant dans le classement dont quatre dans le top 100, la France arrive en troisième position derrière le Royaume-Uni comme pays le mieux représenté. La première université française est Paris Saclay avec une très bonne 13ème place, suivie par Sorbonne Université (35e), PSL (38e) et l’Université de Paris. Dans le palier des 100-150, Aix-Marseille Université se retrouve aux côtés de l’université Grenoble-Alpes et Strasbourg.

Miramas labellisée « Ville active et sportive »

Le Conseil national des villes actives et sportives (CNVAS) a décerné jeudi 26 août le label « Ville active et sportive » à Miramas. Cette récompense met à l’honneur les communes qui innovent et soutiennent le sport accessible au plus grand nombre. Deux lauriers ont été attribués à Miramas pour sa « politique sportive innovante et une offre d’activités physiques et sportives diversifiée, en plus de gérer et utiliser un parc d’équipements sportifs, sites et espaces de nature, en adéquation avec l’offre de pratique sportive proposée », explique la commune dans son communiqué.