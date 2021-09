Le groupe Veolia est à l’initiative de solutions pour répondre aux enjeux des grandes métropoles et accompagner les entreprises dans leur transformation environnementale, en s’entourant de partenaires locaux

10h du matin. Casque vissé sur la tête, Thibaut et Enzo enfourchent leur vélo-cargo. C’est à bord de cet engin, équipé d’une remorque, qu’ils récoltent trois fois par semaine les déchets professionnels chez les commerçants de la rue de la République, dans le centre-ville de Marseille. Expérimenté depuis le 1er juillet 2021, ce dispositif intitulé « Rue de la République Zéro déchet », est né d’un accord tripartite entre Veolia d’une part, le collectif d’acteurs associatifs et économiques Synchronicity et l’association des commerçants de la rue de la République d’autre part.

Cartons, canettes, bouteilles … Tout est trié et réutilisé, dans le centre de remisage géré par Synchronicity. « Ce ne sont pas des déchets que nous récoltons, mais des ressources, génératrices de valeur » affirme Alexandre Mounier, président de l’association 1 déchet par jour et associé à Synchronicity, qui coordonne la collecte ce jour-là. Les autres déchets triés (bouteilles, canettes, emballages plastiques) et les déchets dits « ultimes », qui ne peuvent pas être recyclés, sont remis à Veolia, qui s’occupe de leur valorisation et de leur traitement.

« Nous cherchions un opérateur pour mettre en place ce projet, et nous avons trouvé des interlocuteurs compréhensifs et motivés chez Veolia », se réjouit Alexandre Mounier. Le dispositif, qui en est à ses balbutiements, devrait encore s’affiner avec le temps, par exemple avec la récupération des denrées alimentaires.

L’objectif : mettre en place une collecte décarbonée, basée sur des mobilités douces dans un périmètre de proximité. In fine, il s’agit aussi de réduire la quantité de déchets ultimes qui nécessite un transport dans un centre dédié.