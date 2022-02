Le succès de la ligne Marseille-Oran de Volotea

Inaugurée le 16 décembre dernier, la ligne Marseille-Oran (Algérie) lancée par la compagnie espagnole Volotea affiche en moyenne un taux d’occupation à 93,8%, avec une fréquence de deux vols par semaine. Un chiffre lié à l’importante diaspora algérienne dans la cité phocéenne mais aussi à la réouverture des frontières algériennes, fermées en raison du covid-19. « Nous sommes très heureux du succès de cette nouvelle ligne vers Oran depuis notre base marseillaise, et nous sommes fiers d’avoir permis aux familles et amis de se retrouver à la réouverture des frontières aériennes après une longue période compliquée » réagit dans un communiqué Céline Lacroix, Responsable du Développement International de Volotea. A l’aune de ce premier bilan, Volotea prévoit sur cette ligne 70 000 sièges par an.

18 boîtes métropolitaines le top 500 des Echos des entreprises à forte croissance

Le palmarès des entreprises à forte croissance établi par le journal économique Les Echos en partenariat avec l’institut Statista est paru le 11 février dernier. Publié chaque année depuis six ans, ce classement dresse la liste des 500 entreprises françaises ayant réalisé les meilleures trajectoires de croissance de leur chiffre d’affaires entre 2017 et 2020.

Les équipes de Gojob fêtent le chiffre de 1000 intérimaires par semaine en novembre 2019 (Crédit @gojob_offcial).

On y retrouve pas moins de dix-huit entreprises métropolitaines. En bonne position, respectivement aux places 28, 50 et 60, figurent ainsi MGC Factory Finder, Gojob et Modalis. Suivent C’Juste Paris (87), Secrets Arts of Spirits (140), HexAwin (225) ou encore le cabinet Crowe Ficorec. L’entreprise ciotadienne Eolia (dont nous vous parlions précédemment sur Gomet’) apparaît pour sa part à la 307e place. La première place du podium est attribuée Exotec, société originaire des Hauts-de-France spécialisée dans la conception de logiciels et robotiques pour la préparation de commande et la logistique pour l’industrie, la grande-distribution et le commerce en ligne.

L’opérateur Bird s’associe à CityGem pour des visites guidées de Marseille à trottinettes

Bird, l’un des trois opérateurs de trottinettes électriques en free floating à Marseille, s’associe à l’application mobile CityGem. Ce partenariat vise à proposer aux usagers marseillais dix visites audioguidées « pour redécouvrir Marseille », indique un communiqué co-rédigé. Chaque mois, deux nouveaux parcours à thèmes (street art, histoire, architecture…) seront ajoutés sur l’application CityGem. L’utilisateur paye le service de déplacement, comme pour une course standard, mais pas la visite. L’accès au service est réservé au plus de 18 ans. « La trottinette électrique est un mode de déplacement doux, parfaitement adapté à la découverte d’une ville lors de courtes balades », déclare Mickaël Mamou, DG de Bird France. L’opérateur américain déploie 1500 trottinettes électriques à Marseille.

(crédit : Bird)

