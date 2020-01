11h – Marseille, 13 Habitat. Pascal Fraichard, directeur régional du groupe SOS Solidarités, et Lionel Royer-Perreaut, président de 13 Habitat, signent une convention cadre entre leurs deux établissements, visant à développer un programme d’insertion par le logement. Cinq appartements vont ainsi être loués par 13 Habitat, au groupe SOS Solidarités qui y logera des femmes enceintes et jeunes mamans en situation de précarité. Le but est de les accompagner durant quelques semaines ou quelques mois, dans leur parcours de réinsertion. Une équipe du groupe SOS les aidera au quotidien pour faciliter leur accès aux droits, à l’emploi et à un logement pérenne.

16h, Marseille – Palais de la Bourse. Jean-Luc Chauvin, président de la CCI Métropolitaine Aix Marseille Provence et Jean-Marc Torrollion, président de l’Ecole Supérieure de l’Immobilier Business Executive et de la Fnaim signent une convention de partenariat qui vise à établir une collaboration étroite entre l’Ecole Supérieure de l’Immobilier de la FNAIM et le Groupe Ecole Pratique de la CCIAMP pour soutenir la professionnalisation de la filière immobilière sur le territoire.

18h – Istres, Théâtre de l’Olivier. François Berardini le maire d’Istres qui se présente à sa propre succession présente ses voeux à la population.

18h30 – Marseille, Pharo. Cérémonie des voeux à la population de Sabine Bernasconi, la maire des 1er et 7e arrondissements de Marseille.