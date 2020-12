Share on Facebook

Mardi 15 10h45, Martigues, ZI Ecopolis sud. Présentation de la collecte et la valorisation des filets de pêche usagés pour le recyclage avec l'Association pour la pêche et les activités maritimes, la Prud’homie de pêche, la Ville de Martigues et la société Seatosee. 14h30, Marseille, Pharo. Conseil de Territoire de Marseille Provence. 18h, Aubagne, web-conference.…