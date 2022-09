Share on Facebook

Dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité (16 au 22 septembre), l’association « Cap Au Nord Entreprendre » invite les acteurs économiques de Marseille Nord ce vendredi 16 septembre à partir de 11 heures à participer à la première balade urbaine multimodale du territoire. Objectif : créer une expérience collective positive en utilisant différents modes de déplacement.

« Porter un nouveau regard, changer d’échelle, permet de mieux connaître son territoire et d’envisager de s’y déplacer autrement » communique l’association.

Le déroulé

• 11h00 : accueil à la Gare de Sainte-Marthe – Bd Bazile Barrelier, 13014 Marseille

• 11h31 : Gare de Sainte-Marthe > Gare de Saint-Antoine (train)

• 11h40 – 13h : Gare de Saint-Antoine > Foresta > La Viste > Parc Bregante > Lycée Nord (à pied)

• 13h – 13h30 : Lycée Nord > L’Épopée – 4 rue Berthelot 13014 (bus 27 / vélos Dott)

• 13h30 : clôture et déjeuner à l’Épopée

À propos de l’association



« Cap Au Nord Entreprendre » fédère depuis 2008 les acteurs économiques de Marseille Nord et œuvre pour la transformation positive du territoire. Le réseau d’entreprises poursuit deux objectifs : défendre les intérêts des acteurs économiques et promouvoir Marseille Nord, un territoire à fort potentiel.

