Lundi 27 mars 9h15 : Aix-Marseille Université lance le projet « We4Lead » (Women's empowerment for leadership and equity in higher education institutions) tourné vers l'accès des femmes à des postes décisionnels Institut Iméra, 2 place Leverrier, Marseille (4e) 14h : le réseau SATT ( sociétés d’accélération du transfert de technologies) fête ses dix ansCampus…