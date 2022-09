Lundi 5 septembre

10h30 : café presse sur le logement de l’adjointe à l’urbanisme de la Ville de Marseille Mathilde Chaboche

Brasserie 1860 Le Palais

14h15 : la Méridionale et la Région inaugure un dispositif de filtre à particules sur le paquebot «Le Piana»

Navire Le Piana, Gare Maritime de Marseille, Terminal 1, Quai d’Arenc – Marseille

Mardi 6 septembre

10h : inauguration du nouveau siège de la mutualité française

18 rue Elie Pelas, 13016 Marseille

11h : Conférence de presse de la Chambre départementale des notaires “Chiffres immobilier du Département 13”

77 bd Périer, 13008 Marseille

15h30 : rencontre entre Marlène Schiappa, secrétaire d’État auprès de la Première ministre, chargée de l’Économie sociale et solidaire et de la Vie associative et les acteurs associatifs et économiques pour évoquer le plan Marseille en grand

19h : remise des prix Stars et métiers par la Chambre des métiers de l’artisanat

Friche de la Belle de mai, 41 rue Jobin, 13003 Marseille

Mercredi 7 septembre

9h : lancement du 43e Congrès de la mutualité française avec l’intervention d’Emmanuel Macron et en présence de Marlène Schiappa, secrétaire d’État auprès de la Première ministre, chargée de l’Économie sociale et solidaire et de la Vie associative

Parc Chanot, rond-Point du Prado, 13008 Marseille

Jeudi 8 septembre

12h30 : le Centre d’Évaluation et d’Information sur la Pharmacodépendance – Addictovigilance PACA Corse organise la 2ème édition de son webinaire consacré à la sensibilisation et à la prévention des surdoses

Programme

Vendredi 9 septembre

8h : 22e édition du forum des entrepreneurs de l’Upe13. Programme et inscriptions

Orange Vélodrome