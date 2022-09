Share on Facebook

C’est voté. Davantage de communes vont bénéficier cette année de la “dotation budgétaire de soutien pour la protection de la biodiversité”, un fonds revu à la hausse. 5300 communes bénéficiaires vont se partager une enveloppe de 24,3 millions d’euros – contre 10 millions d’euros pour 1500 communes lors des deux dernières années. Créé en 2019, cette dotation vise à « soutenir financièrement les communes rurales dont une part importante du territoire est consacrée à la protection de la biodiversité », explique le gouvernement dans un communiqué du 25 août.

Seules les villes et villages de moins de 10 000 habitants sont éligibles. Jusqu’alors, la dotation biodiversité était réservée aux communes situées en cœur de parc national (total : 4 millions d’euros), en parc naturel marin (total : 500 000 euros), et dans les zones Natura 2000 (total : 14,8 millions d’euros – contre 5,5 millions en 2021). Désormais, cette aide s’étend également aux communes installées sur un parc naturel régional (total : 5 millions d’euros). Par ailleurs, le seuil de la superficie permettant de toucher le fonds “Natura 2000” passe de 75% à 50%. Voici le classement des communes les plus abreuvées cette année par la dotation biodiversité.