La Région présente sur le Congrès mondial de la nature

La Région Sud a inauguré son stand ce dimanche 5 septembre aux Espaces générations nature du Congrès de l’UICN en présence d’André Meza Murillo, ministre de l’Environnement et de l’Energie du Costa Rica. La Région possède en effet un partenariat avec ce pays d’Amérique du sud. L’inauguration a d’ailleurs été précédée d’un séminaire expliquant les raisons de ce partenariat. Le président de Région Renaud Muselier étant toujours en convalescence pour cause de covid-19, c’est sa vice-présidente Chantal Eyméoud qui l’a représenté.

Un concours « Objectif Biodiversité » avec Nous ! ambitieuses

A l’occasion du Congrès mondial de la nature, Nous ! ambitieuses a lancé ce dimanche 5 septembre son concours « Objectif Biodiversité » en partenariat avec Pif Le Mag, dont la date limite est fixée au 15 novembre 2021. Chaque participant est invité à publier une photo et une vidéo de la biodiversité qui l’entoure, sur Instagram et/ou Tik Tok. Les cent meilleurs clichés et les cent plus belles vidéos seront sélectionnés puis soumis à un vote des lecteurs de Pif le Mag. L’annonce de ce concours se fera en présence de sa marraine, Bérangère Abba, secrétaire d’Etat à la Biodiversité. Le concours est organisé avec le soutien de la start-up associative Synergie Family, qui soutient les actions de sensibilisation à la biodiversité à l’adresse des jeunes. Nous ! ambitieuses est un réseau de femmes issues de la société civile, mobilisées dans l’action positive pour la réussite collective. Son objectif est de faire émerger et soutenir des initiatives positives, éthiques et solidaires à l’endroit des citoyens et de notre environnement.

La ministre de la mer (à gauche) avait convié Sabine Roux de Bézieux (Fondation de la mer), Bertrand Camus (SUEZ) et Patrice Berganini (CMA-CGM) pour évoquer le label Ocean approved et le référentiel océan (Crédit Gomet’/JRG)

Bertrand Camus (SUEZ) : « Il nous manquait un référentiel pour mesurer l’impact de l’activité humaine sur les océans »



« SUEZ a déjà mis en place des indicateurs pour mesurer l’impact du carbone sur le climat. Il nous manquait un référentiel pour mesurer l’impact de l’activité humaine sur l’océan, c’est pourquoi nos équipes développement durable ont contribué à élaborer ce référentiel. Cette démarche de protection des océans fait pleinement partie de notre raison d’être, en tant qu’entreprise œuvrant de le secteur de l’eau et de la gestion des déchets », explique-t-il. « Au delà de cela, il nous faut prendre des actions concrètes », affirme Bertrand Camus.

Le groupe est déjà impliqué dans l’Alliance to end plastic waste avec d’autres multinationales, et est partenaire d’expéditions scientifiques avec les associations « Expedition Med » et « Expedition 7eme continent » pour évaluer l’ampleur de la pollution plastique sur le terrain. Le Directeur Général du groupe SUEZ confirme également la participation de SUEZ au « One Ocean Summit » annoncé par le président de la République pour 2022, qui réunira les entreprises pour les sensibiliser sur la protection des océans. « Pour SUEZ, il est fondamental d’avoir un langage commun avec les organisations non gouvernementales, les gouvernements et de plus en plus avec la planète finance à ce sujet », conclut Bertrand Camus.



Plan Bleu présente ses travaux sur l’environnement

Mercredi 8 septembre, le centre d’activités régional du plan d’action pour la Méditerranée de l’ONU Plan Bleu, en partenariat avec le le MedECC (Mediterranean Experts on Climate and Environmental Change), présentera ses derniers rapports sur l’environnement, notamment le RED2020, rapport sur l’état de l’Environnement et du Développement en Méditerranée. Cette présentation sera suivie d’une session de questions / réponses avec des experts du Plan Bleu. Rendez-vous mercredi 8 septembre 11h au palais des Congrès !

