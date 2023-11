Lundi 27

9h, France. Dans le cadre de la semaine de l’Industrie qui se déroule du 27 novembre au 3 décembre, 5 500 événements sont organisés sur tout le territoire français. Lors de cette édition intitulée « Avec l’industrie, fabrique ton avenir », les entreprises ont l’opportunité de promouvoir leurs métiers, leurs savoir-faire et de révéler leurs atouts auprès des jeunes. https://www.semaine-industrie.gouv.fr

14h30, Marseille. La France s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 55% d’ici 2030 par rapport à 1990. Pour concrétiser cet engagement, le président de la République a initié un processus de planification écologique couvrant divers secteurs tels que le transport, l’agriculture, le logement, l’industrie, la biodiversité… Après une année de travail coordonnée par le Secrétariat général à la Planification écologique (SGPE), ces objectifs sectoriels et territoriaux précis sont aboutis. Aussi, afin de d’assurer une déclinaison régionale de ces objectifs, la Première ministre a annoncé le 28 septembre dernier, à Saint-Malo, devant Régions de France, la création des conférences des parties (Cop) régionales. Dans cette perspective et en charge de la territorialisation de la planification écologique, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d’État chargée de la Citoyenneté et de la Ville, ouvrent la Cop Provence-Alpes-Côte d’Azur à Marseille.

14h30, Marseille. En décembre 2022, la Commission européenne a décerné à la Métropole Aix-Marseille-Provence le prix de Capitale européenne de l’innovation à la suite de Barcelone, Amsterdam, Paris et Athènes les précédentes années. Forte de ce succès et de son attractivité grandissante, la Métropole a proposé au Conseil européen de l’innovation (EIC) de délocaliser, pour la toute première fois, la cérémonie de remise de prix iCapital sur le territoire métropolitain. En présence des dirigeants des villes finalistes, des lauréats de l’année dernière et des élus métropolitains, Laure-Agnès Caradec, Danielle Milon, Jean-Pascal Gournès, Vincent Languille, Arnaud Mercier, Denis Rossi et Didier Parakian, Martine Vassal, présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence et Iliana Ivanova, Commissaire européenne, seront présentes pour une grande cérémonie de remise des prix J’INNOVE et iCapital Awards 2023, au Mucem. Au programme : trois prix J’INNOVE de la Métropole seront remis : Prix du jeune entrepreneur innovant, Prix des possibles – jeunesse, Prix des possibles – innovation sociale Deux iCapital Awards seront également décernés : Catégorie “European Capital of Innovation”, dont les trois finalistes sont : Lisbonne (Portugal), Lviv (Ukraine), et Varsovie (Pologne). Catégorie “Rising Innovative City”, dont les trois villes finalistes sont : Cork (Irlande), Linköping (Suède), et Padoue (Italie).

Mardi 28

11h45, Aix-en-Provence. L’Institut de recherche pour le développement (IRD) a lancé, le 3 mai dernier, la première édition des Trophées de l’innovation pour récompenser des doctorants et jeunes chercheurs, porteurs de projets innovants à fort impact dans les Suds et répondant aux Objectifs de développement durable (ODD). À l’occasion du Sommet Emerging Valley, les deux lauréats seront annoncés et recevront un prix de 10 000 euros pour financer le développement de leur projet. En amont de la cérémonie de remise de prix, une table-ronde se tient sur le thème : « Science et innovation : les jeunes, acteurs du développement en Afrique » avec notamment Valérie Verdier, Présidente-directrice générale de l’IRD.

14h45, Marseille. Kick Off de la 57e édition du CES Las Vegas à l’Hôtel de Région. 16 start-up qui composent la délégation Région Sud partiront à Las Vegas afin de présenter leurs innovations aux professionnels de leur secteur. Les entreprises pourront également compter sur les Métropoles Nice-Côte d’Azur, Toulon-Provence-Méditerranée et Aix-Marseille Provence, ainsi que risingSUD, qui les accompagneront tout au long de cet évènement incontournable. Ce mardi 28 novembre 2023, Bernard Kleynhoff, les représentants des métropoles et les start-up de la délégation se réunissent à l’Hôtel de Région afin d’échanger avec la presse avant leur départ pour la 57e édition du CES Las Vegas, du 9 au 12 janvier 2024.

17h30, Marseille. Table-ronde “Mobiliser ses collaborateurs dans sa stratégie climat”, en collaboration avec Sami, expert carbone et climat pour les entreprises (61 Bd des Dames), 13002 Marseille. Pour enrichir les échanges, nous aurons le plaisir d’accueillir Delphine Defrance, directrice RSE de Valgo Groupe, Julie de Tournadre, responsable communication et RSE, et Vincent Payen, directeur général de Montmirail.

18h, Marseille. “L’influence asiatique dans la faïence artistique de Marseille” avec Marina Lafon Borelli, Alain Rathery et Alexandre Mahue, dans le cadre des Mardis de l’Histoire.

Mercredi 29

15h, Marseille. Du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, aura lieu la Cop28 sur les changements climatiques. La Fédération l’Air et Moi (FAEM), la députée Claire Pitollat et AtmoSud, participeront à l’événement pour développer le « Réseau Méditerranéen de l’Air » avec trois missions : partager gratuitement les programmes de sensibilisation L’Air et Moi, développer des programmes de formation des élus et des responsables territoriaux, et mettre en place une coopération scientifique et technique principalement autour de la Méditerranée. La conférence de presse de présentation de ce déplacement se déroule mercredi avec les interventions de Victor Hugo Espinosa, fondateur de la Fédération l’Air et Moi et coordinateur du Réseau Méditerranéen de l’Air, Claire Pitollat, présidente du Conseil National de l’Air et députée de la 2e circonscription des Bouches-du-Rhône, présente dans le cadre de l’Assemblée Parlementaire de la Méditerranée et Dominique Robin, directeur général d’AtmoSud et coordinateur scientifique du Réseau Méditerranéen de l’Air, Marie Anne Le Meur, directrice de la Fédération L’Air et Moi, Issa Bado, spécialiste de programme pour l’Organisation Internationale de la Francophonie et grand négociateur pour la protection de notre planète.

16h00, Aix-en-Provence. Salon Cycl’eau à l’Arena du Pays d’Aix dans le cadre des “Meetups InnovProvence”. Pour s’inscrire.

16h30, Gardanne. Jacques Fayolle, directeur de Mines Saint-Étienne et David Delafosse, directeur du campus Mines Saint-Étienne Provence organisent les 20 ans du Centre Microélectronique de Provence (CMP). Le Centre Microélectronique de Provence (CMP) est un acteur incontournable de la recherche et de l’innovation en microélectronique, un secteur stratégique en France (innover est devenu essentiel pour réduire la dépendance aux producteurs asiatiques) et en région Sud (35% de la production française de semi-conducteurs).

18h, Marignane. Territoires En Actions, un rendez-vous spécial Étang de Berre, organisé par la CCI métropolitaine Aix Marseille Provence privilégiant rencontres et échanges avec l’ensemble de l’écosystème économique du territoire. À cette occasion, découvrez les grands projets du pourtour de l’Étang de Berre au travers des tables rondes : Accélérer les mutations industrielles du pourtour de l’Étang de Berre pour répondre aux enjeux environnementaux (Animée par Picot) avec les intervenants GRTGaz, Airbus Helicopters, la TEAM Henri Fabre. Valoriser l’offre et le patrimoine du territoire Étang de Berre pour un nouveau positionnement dans les secteurs du tourisme et des activités de pleine nature. En présence de Provence Tourisme, du Gipreb et du Delta Festival. (Espace Culturel Saint-Exupéry, 53/55 Avenue Jean Mermoz).

14h, Marseille. Marseille Innovation organise l’événement InnovMI à l’Hôtel Technologique sur le technpôle de Château-Gombert. Cet événement s’inscrit dans le cadre du prix iCapital, Capitale Européenne de l’innovation, remporté par la Métropole Aix-Marseille Provence.

11h, Marseille. Cérémonie de remise des labels Entreprise du Patrimoine Vivant dans le salon d’honneur de la préfecture de la région, Place Félix Baret à Marseille. Cette journée sera l’occasion de célébrer les 15 nouvelles entreprises labellisées EPV.

14h30, Marseille. Dans le cadre de la célébration des 10 ans du Musée Regards de Provence et des 25 ans de la Fondation et Association Regards de Provence en 2023, le Musée de Regards de Provence présente l’exposition « Poésie & lumière – Jean-Pierre Blanche » qui met à l’honneur un artiste emblématique de la scène artistique du Sud, dont la riche production rassemble des portraits, ses visions du Midi, de la nature, du bord de mer, de la nuit…