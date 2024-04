Le collectif des commerçants de la rue de la République tient une conférence de presse vendredi 29 mars. Les commerçants pointent du doigt la baisse de fréquentation de leurs établissements depuis l’incendie criminel survenu en janvier dans le parking souterrain République et la suspension de la ligne de tramway qui a suivi.

« On se moque de nous ! Les seules aides qu’on nous ait proposés c’est un prêt entre 5 et 15 milles euros à taux zéro par la Région ou un report des charges salariales, ce qui ne représente infiniment rien comparé aux pertes sur les trois derniers mois. On ne veut pas d’un prêt, ce serait reculer pour mieux sauter. On demande 300 000 euros de subvention pour l’ensemble des concernés » lance Baligh Ferjani, représentant du collectif et co-propriétaire de La sélection par Sophie Ferjani.

Allocution de Baligh Ferjani, représentant du collectif (crédit photo : Bojkovski Antonin)

Rue de la République : la réouverture du parking

« Aujourd’hui nous tenons les délais ! Le parking République est à nouveau accessible et, afin d’aider les commerçants à retrouver leur clientèle, nous avons décidé d’offrir les deux premières heures de stationnement. Dans moins de quinze jours, la vie dans le quartier pourra reprendre. Dès la fin des travaux, la Métropole sera, bien entendu, au rendez-vous pour accompagner la dynamique commerciale de cette rue dont l’activité est essentielle pour le centre-ville de Marseille. Nous étudions la possibilité de verser une subvention à l’association des commerçants de la rue de la République si celle-ci souhaite organiser une action événementielle lors de la reprise du tramway, attendue le 15 avril prochain », déclare quand à elle Solange Biaggi, conseillère métropolitaine déléguée aux commerces des centres-villes, dans un communiqué paru le même jour que la prise de paroles des commerçants.

Afin d’accompagner cette réouverture du parking, la Métropole d’Aix-Marseille met en place une offre tarifaire pour favoriser le retour des automobilistes : les deux premières heures de stationnement sont offertes jusqu’au 31 juillet prochain. La reprise de la circulation des lignes T2 et T3 du tramway sur cet axe est espérée pour le 15 avril prochain.

Commerçants de la rue de la République : « Sans aide, on ne rattrapera pas le manque à gagner »

« Cela fait deux mois qu’on ne se paye pas, qu’on ne paye pas nos loyers et qu’on paye nos employés en retard. Personnellement, j’ai deux mois de retard de paiement envers mes fournisseurs et l’Urssaf », lance Michel Zeraibi, un restaurateur (II Cuoco, situé sur la place Sadi-Carnot). Les commerçants du collectif République craignent également de tomber dans l’oubli après le 15 avril. « Qu’on ne nous fasse pas croire que cette réouverture réglera tout. On a pris un retard considérable sur nos chiffres de l’année, on a perdu des clients et des salariés de qualité. Sans aide, on ne rattrapera pas le manque à gagner de ces deux derniers mois », poursuit Michel devant la vingtaine de commerçants désemparés.

« On crie au secours, on se sent abandonné par les pouvoirs publics. On demande une subvention pure et dure, on demande de l’aide ! D’ici la fin des travaux, mi-avril, les tiroirs-caisses ne s’ouvrent pas, des magasins ne font pas leur chiffre d’affaires et nous, on sent qu’on ne peut pas rester comme ça. Il en va de notre argent personnel, les économies s’en vont. On est sur la ligne rouge.» lance Dino, propriétaire d’Elégance, un magasin de vêtements.

« Nous avons investi tout notre temps et nos économies dans notre projet, tout abandonner serait un crève-cœur », précise Hanen Hatri, propriétaire du restaurant marocain Fyne urbain kähwa, qui attend le retour des clients et réaffirme son besoin de soutien.

Déjà deux fermetures annoncées

Boutique de Ma salle de Bain.com (crédit photo : Bojkovski Antonin)

Après les émeutes de l’été dernier, la fermeture du tramway constitue nouveau coup très dur pour les magasins d’une artère qui peine déjà à trouvera dynamique. Pour certains, cette nouvelle épreuve est déjà fatale et ont décidé de fermer boutique d’ici la fin de l’année. C’est notamment le cas de Creative-Cables Store ou de Ma salle de bain.com qui mettra la clé sous la porte fin juin.

