Les conséquences de l’incendie du parking République place Sadi Carnot sont lourdes pour les usagers du tramway qui relie le centre-ville au quartier central d’Euroméditerranée. Dans la nuit du 21 au 22 janvier 2024, un incendie d’origine criminelle s’est déclaré dans le parking souterrain République opéré par la société Indigo, dans le 2e arrondissement de Marseille, provoquant sa fermeture temporaire et des perturbations sur les lignes T2 et T3 du tramway, dont les voies se situent au-dessus. A compter de vendredi 26 janvier, un service renforcé de bus de substitution « navette tram » permettra d’assurer la continuité du service public et les déplacements des voyageurs a annoncé la Métropole Aix-Marseille Provence jeudi 25 janvier.

La dalle du parking fragilisée

L’autorité gestionnaire des transports et opérateur de la RTM précise que les « études conduites par les bureaux d’études mandatés font apparaitre aujourd’hui des dégâts importants sur la dalle du parking, qui imposent des délais d’expertise et de travaux complémentaires. Sur la base des conclusions de ces expertises indépendantes, un programme d’étaiement du parking sera prochainement arrêté et commandé à une société spécialisée. Les travaux devraient commencer prochainement une fois l’ensemble des expertises finalisé et validé par un bureau de contrôle. »

Impact sur les lignes de tramway :

Le tramway T2 circule normalement entre les stations Belsunce-Alcazar et La Blancarde. 2 stations ne sont pas desservies : République-Dames et Sadi Carnot.

Le tramway T3 circule normalement entre le Cours Saint-Louis et Castellane. Trois stations ne sont pas desservies : République-Dames, Sadi Carnot, Belsunce-Alcazar

Compte tenu de la fragilisation de la dalle du parking, le tram n’est pas autorisé à circuler durant les travaux sur son tracé habituel dans le sens nord – sud entre les stations République Dames et Belsunce Alcazar.

Un bus de substitution toutes les sept minutes aux heures de pointe

A partir du vendredi 26 janvier, les stations Arenc Le Silo, Euromed Gantès et Joliette, seront desservies par une rame de tramway, avec une fréquence de 10 minutes. La ligne sera exploitée dans les deux sens – mais sur une seule voie –, en alternance, afin de permettre la correspondance avec le métro M2 à La Joliette ainsi qu’avec le service de bus de substitution « navette tram ». « Il est à noter que ledit service de substitution assurera la liaison entre La Joliette et Canebière Bourse (rue Bir Hakeim devant la ligne 97) avec en moyenne un bus toutes les 7 minutes en heure de pointe » souligne la Métropole.

Pour se rendre à Arenc Le Silo, les voyageurs peuvent, au-delà de la ligne de métro M2, également emprunter le bus 82 en correspondance au Vieux-Port, ou la ligne de bus 35 à la station de Métro Joliette.

