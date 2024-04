Gomet’ a rencontré, dans son espace marseillais dédié, Guillaume Ferroni, fondateur de la distillerie Maison Ferroni. L’entrepreneur n’ambitionne pas seulement de nous faire déguster avec modération des boissons au goût recherché créées par sa distillerie, il vise aussi à nous rappeler à titre historique et touristique l’histoire du rhum et de la gastronomie à Marseille.

Marseille a une histoire du rhum à raconter

Plus de 100 marques de rhum sont nées à Marseille au cours de l’histoire, associées à la vie portuaire, industrielle, économique et sociale de la ville. Il en reste trois marques historiques :

Old Manada Rum affiche une production sans discontinuité depuis 1897 et appartient aujourd’hui à l’entreprise marseillaise familiale Liminana ;

Manikou existe depuis 1830 et est à ce jour exploitée par les frères Gérard ;

La 3ème est le célèbre rhum Saint James, né au 11 rue Sainte Catherine.

C’est cette histoire qui est retracée aux visiteurs, locaux ou touristes, dans l’atelier Ferroni situé justement 8,rue Sainte Catherine, parallèle au quai de Rive neuve tout proche du Vieux-Port de Marseille.

Une affiche retraçant l’historique du rhum à Marseille à l’Atelier Ferroni, crédit Gomet

La distillerie Maison Ferroni

Maison Ferroni est un nouvel entrant sur le marché des spiritueux, qui a démarré en 2011, animé par la passion de Guillaume Ferroni pour les cocktails, pour créer des alcools en petites séries à la confection soignée : rhum mais aussi pastis, vodka et diverses recettes. Après des années de croissance, la distillerie Ferroni a atteint 1,5 million d’euros de vente de ses alcools produits à Marseille. Ils sont vendus à 80% aux cavistes régionaux, dont ses propres points de vente, le solde dans le reste de la France et à l’export, mais pas en grande distribution, en cohérence avec le positionnement qualitatif et artisanal affiché.

L’année 2023 a été très moyenne avec une activité en baisse de 20 %. Ceci a obligé l’entrepreneur à travailler sur sa structure, à diminuer son équipe de 15 à 12 personnes et à limiter les salons commerciaux qui sont légion (Vinexpo, Prowein, Prospiritueux Rhum Fest France, Quintessence à Paris, salons spiritueux à Bordeaux, Nantes, Limoges…) pour préserver l’équilibre de l’affaire.

Serait ce la sobriété et les campagnes de modération et de santé qui brident la consommation ? Hélas non, répond Guillaume Ferroni, le sujet est purement économique, lié à l’inflation et la conjoncture, qui touchent même le haut de gamme et le bio, ainsi qu’à la concurrence très active en distillerie, comme auparavant pour les brasseries qui ont fleuri. Dans ce contexte, Ferroni entend se concentrer sur trois bouteilles phares, rhum, vodka et pastis, parmi une gamme plus étendue, et à se diversifier dans les services touristiques et les originalités dont il a le secret.

Guillaume Ferroni à l’Atelier Ferroni, rue neuve Sainte Catherine à Marseille, février 2024, crédit Gomet

Dîners insolites et boissons originales, comme un apéritif préhistorique

Très investi dans la gastronomie avec Provence Tourisme et MPG (Marseille Provence Gastronomie), Guillaume Ferroni nous décrit les dîners insolites de juillet, créés par le chef itinérant Emmanuel Perrodin et les Grandes Tables, qui se déroulent chaque année dans des lieux originaux : aux Salins de Giraud en Camargue, dans une carrière Bronzo, au château des Creissauds d’Aubagne, sur la Digue du Large… Aux chanceux convives installés autour d’une table de 80 mètres et régalés par un chef des Bouches du Rhône, Guillaume Ferroni a servi par exemple un pastis insolite aux saveurs de Camargue et autres apéritifs originaux.

Aussi, un dîner préhistorique a été reconstitué à la Grotte Cosquer les 22, 24 et26 janvier 2024. Les recettes ont été étudiées savamment pour éviter tout anachronisme. Tandis que le chef Perodin bâtissait un menu à base de viande de cheval crue et de glanage marin, sans épices, Guillaume Ferroni a relevé le défi d’élaborer et servir un apéritif préhistorique : « L’apéritif n’est pas moderne, des archéologues ont trouvé des traces d’alcool remontant au néolithique en Chine, à base de riz, miel et aubépine ». Il entend ainsi démontrer que même s’ils ont parfois mauvaise image actuellement, les spiritueux font partie de l’art de vivre ancestral et attaché au territoire. C’est pourquoi ils sont appréciés et s’exportent, comme le rappelait à Gomet Gabriel Picard, président de la Fédération des Exportateurs de Vins et Spiritueux.

Château des Creissauds, Aubagne, crédit Ferroni

Maison Ferroni : une nouvelle autour du pastis au Panier

En plus de sa boutique du Château des Creissauds à Aubagne, Ferroni ouvre en avril une nouvelle boutique autour du pastis dans le Panier à Marseille (ancienne boutique Janot). De plus, la distillerie prépare en ce printemps son événement annuel : les Rencontres des anisés aux Creissauds à Aubagne, du 11 au 12 mai 2024, avec également la présence de potiers. Rappelons que Guillaume Ferroni est vice-président de l’office de tourisme d’Aubagne, sa ville, qui revendique la place de 1er territoire méditerranéen de tourisme de pleine nature et étudie les développements à contre-saison. Aubagne accueillera donc cette année à l’Espace des Libertés les 3e Rencontres du vélo et des mobilités douces organisées par Gomet’ les 17 et 18 mai.