Mardi 11 mai, Gomet’ organisait un grand débat « Transition écologique : ces lois qui changent tout pour les maires », à l’occasion de la sortie de notre « Guide de l’élu éco-responsable ». Un débat animé par des invités experts : Stéphanie Brunengo avocate au Barreau d’Aix en Provence, maître de conférences associé à l’Institut de droit de l’environnement et du développement durable, Bruno Tiberghien maître de conférences en sciences de gestion à l’université d’Aix Marseille au sein de l’Institut de management public et de gouvernance territoriale (IMPGT), Loïc Gachon, maire de Vitrolles, Anne-Laure Galmel, chef de projet à la direction Méditerranée de Veolia Eau, et Jean-Marc Saillard directeur d’Eiffage Route Grand Sud.

En introduction, Christian Apothéloz, journaliste à Gomet’, a présenté le guide de l’élu éco-responsable, à destination des 119 maires des Bouches-du-Rhône, de leurs adjoints à l’environnement, de leur DGS, ainsi qu’aux grands décideurs publics régionaux.

Loïc Gachon, maire de Vitrolles

Ce débat ne pouvait se dérouler sans la présence d’un maire pour incarner à la fois les 119 maires des Bouches-du-Rhône mais aussi les administrés. « La demande de la population en matière de transition écologique est flagrante » constate Loïc Gachon, le maire de Vitrolles. Un constat qui oblige la Ville à revoir sa stratégie et à travailler main dans la main avec ses administrés. « Si on n’est pas capable au niveau local d’être interlocuteurs de ces citoyens impliqués, on va non seulement être moins efficace sur la transition écologique de notre territoire, mais aussi moins crédibles ». Pour autant, Loïc Gachon évoque certaines difficultés qui se dressent face à la volonté politique, notamment sur les règles d’attribution des marchés publics ou encore l’adaptation de bâtiments construits dans les années 80, qui ne répondent pas à cette demande de transition écologique.

Bruno Tiberghien (IMPGT)

Bruno Tiberghien, maître de conférences à l’Institut de management public et gouvernance territoriale (IMPGT) a pour sa part mis en lumière la place des universitaires dans l’accompagnement de tous les acteurs engagés dans la transition écologique, notamment par le biais de formation spécialement conçues pour les élus locaux au sein de l’IMPGT.

Anne-Laure Galmel, chef de projets (Veolia Eau)

Les grands groupes aussi doivent s’adapter à la demande de transition écologique et mettent en place une économie circulaire. Au sein de Veolia, qui a en charge la gestion du cycle de l’eau, cette adaptation conduit à aller au delà du traitement de l’eau et à s’interroger sur la valorisation de l’énergie contenue dans l’eau. Anne-Laure Galmel, chef de projets à Veolia Eau, détaille les différentes solutions imaginées pour limiter le gaspillage d’eau potable.

Jean-Marc Saillard (Eiffage)

Du côté d’Eiffage Route également, l’entreprise se préoccupe de revaloriser les différents matériaux de déconstruction sur un chantier. Plus largement, « la stratégie du groupe Eiffage s’appuie sur la réduction de l’empreinte carbone. Concrètement, nous développons par exemple une gamme d’enrobés végétaux pour remplacer le bitume », expose Jean-Marc Saillard, directeur d’Eiffage Route Grand Sud.