Le député des Bouches-du-Rhône, Mohamed Laqhila, écrit à la Première ministre Élisabeth Borne, ainsi qu’aux ministres en charge de la transition énergétique et écologique, pour anticiper l’autorisation européenne des carburants de synthèse prévue en 2024

« Pour éviter la partition de la société française, dit-il, je préconise au plus haut niveau de permettre l’utilisation de carburants de synthèse dit HVO par recyclage de déchets organiques, totalement compatibles avec les moteurs diesel existants. La promotion d’une filière de distribution pour le véhicule particulier amènerait une solution peu coûteuse à ceux qui n’ont pas les moyens de changer de véhicule. »

Le diesel de synthèse permettrait selon ses promoteurs de réduire d’au moins 50 % et jusqu’à 90 % les émissions de CO2 par rapport à un carburant standard et il est compatible avec les moteurs diesel existants. Il s’utilise également en remplacement, en mélange ou en alternance du diesel traditionnel. Mais il est plus cher que le diesel traditionnel.