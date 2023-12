Share on Facebook

Une semaine après les Assises de l’économie de la Mer et le lancement du débat public national sur la planification de l’espace maritime et le développement de l’éolien en mer, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, se rend jeudi 7 décembre à Port-de-Bouc.

La ministre va participer à un évènement organisé par la Commission nationale du débat public (CNDP) dans le cadre du débat public sur la façade Méditerranée et visiter le parc éolien flottant de Provence Grand Large.

Provence Grand Large : 45 000 habitants alimentés en électricité en 2024

Le projet Provence Grand Large est l’un des trois projets éoliens flottants pilotes devant permettre à la France de tester la production d’électricité à partir de cette technologie stratégique de l’éolien flottant, particulièrement adaptée aux zones de grande profondeur comme c’est le cas en Méditerranée. Installées en septembre, les trois éoliennes du projet permettront d’alimenter 45 000 habitants en électricité en 2024.

Christine de Jouëtte, directrice de Provence Grand Large (crédit : JY Delattre / Gomet’)

A quelques semaines de la mise en service complète des éoliennes, Agnès Pannier-Runacher doit échanger avec l’ensemble des acteurs concernés – élus locaux, pêcheurs, habitants et associations environnementales – dans le cadre du débat public organisé par la CNDP. La préfecture explique que la ministre répondra aux questions spécifiques liées au projet Provence Grand Large et reviendra plus largement sur les enjeux de l’accélération du déploiement des énergies marines renouvelables en France.

Agnès Pannier-Runacher à Aubagne chez Sartorius (Crédit archives Gomet’/JYD)

