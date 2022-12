« Je suis très heureux d’avoir réussi à racheter thecamp. » Lors de la soirée de remise des trophées de la DFCG, Kevin Polizzi, président de la holding Unitel, affiche sa satisfaction et ses espoirs pour le futur du site aixois dont il est propriétaire depuis le mois de juillet. Le processus de rachat a été complexe et long explique-t-il Cela a duré deux ans, la complexité venant de la structure de la dette publique du dossier, avec de nombreux engagements des collectivités territoriales.

L’ancien président fondateur de Jaguar Network estime que le projet de retournement qu’il mène à thecamp « est essentiel pour le territoire. » Et d’expliquer sa feuille de route : « On a décidé de faire de thecamp le campus des transformations. Le campus des transformations que l’on vit tous au quotidien dans l’entreprise, qu’elles soient digitales ou environnementales avec les critères ESG. Ou encore la transformation manageriale : qu’est ce qui fait que je vais garder mes talents ? (…) Qu’est ce qui fait qu’ils vont être alignés sur leur valeur ? Et comment on va faire vraiment pour construire le futur du travail demain ? »

Kevin Polizzi annonce que trois “tracks” de formation seront mis en ligne début décembre à thecamp destinés à trois types de profils : les dirigeants, les profils de cadres et les profils à haut potentiel. Ces formations sont organisées sur deux jours explique-t-il avec des key notes, des ateliers d’inspiration et opérationnels, du team building et des moments de détente. Parallèlement il annonce la création d’une division conseil à thecamp. Celle-ci vise à suivre les transformations au sein même des entreprises. Pour le dirigeant, l’offre de “thecamp next generation” est totalement reformatée. Et les résultats sont, selon lui, déjà là.

Kevin Polizzi (au centre, polo bleu), le président du jury du trophée de la DFCG Provence, à thecamp, entouré par les candidats (Crédit : DR)

« Thecamp, c’était 5 millions de facturation par an. Aujourd’hui nous sommes à 1,2 million par mois. J’ai l’impression que ça se passe plutôt bien » observe-t-il tout en reconnaissant les nombreux défis qui restent à relever : « il faut développer plus que l’activité de réception de thecamp. L’activité formation on peut la faire hors les murs par exemple en proposant qu’un intervenant de thecamp se rende dans l’entreprise. »

Et puis Kevin Polizzi évoque un autre projet : le lancement de fablabs sur la construction durable, sur l’environnement. L’appel à projet dans le cadre de France 2030 Plateforme 5G est aussi dans le viseur. « Tous ces services, on va les retrouver sur thecamp, au service des entrepreneurs, de ceux qui veulent changer le monde. Une manière pour le patron de se retrouver dans les traces du projet initial de Frédéric Chevalier, le fondateur de thecamp : « un projet à impact que l’on souhaite partager avec tout le monde. »

