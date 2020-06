Le Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem) et la Fondation Jardin Majorelle basée à Marrakech au Maroc annoncement lundi 22 juin la signature d’un partenariat.

Dans le cadre du développement d’une politique commune de coopération internationale, Jean-François Chougnet, le président du Mucem, et Madison Cox, le président de la Fondation Jardin Majorelle à Marrakech et du Musée Yves Saint Laurent à Paris, mettent en place ce partenariat privilégié liant les deux pays et leurs institutions afin « de mettre en valeur la richesse du patrimoine berbère du Royaume du Maroc.»

Le Mucem et la Fondation Jardin Majorelle – en partenariat avec le Musée Yves Saint Laurent Paris – vont pouvoir notamment échanger sur leurs différents protocoles de conservation, de restauration et d’inventaire de collections. Les deux partenaires insistent sur le fait qu’ils vont en particulier « collaborer à la documentation des objets de leurs collections amazighs respectives, de leur histoire et de leur identification mais aussi partager leurs réseaux de ressources.»



Des échanges d’expositions entre les deux musées sont par ailleurs envisagés, afin d’explorer la diversité et la richesse de ce patrimoine, à

Marseille comme à Marrakech.

Echange de bonnes pratiques

Cet accord vise en outre établir et maintenir des liens privilégiés et durables entre les musées et leurs équipes en France et au Maroc,. à améliorer

notamment les compétences des professionnels des musées grâce à l’échange de bonnes pratiques et optimiser la mise en œuvre de projets

conjoints précisent encore les deux partenaires dans un communiqué.

