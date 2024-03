Share on Facebook

Le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem) s’apprête à accueillir un événement d’envergure dédié à la protection de la biodiversité marine et à la lutte contre les pollutions. Du vendredi 5 au dimanche 7 avril 2024, le musée se joint à la Fondation Tara Océan pour organiser un week-end intense autour de ces enjeux cruciaux.

La Fondation Tara Océan, forte de son expertise scientifique de premier plan sur les océans, a lancé en avril 2023 la goélette Tara pour un voyage de deux ans le long des côtes européennes. L’objectif : étudier l’impact des pollutions terrestres et du changement climatique sur les écosystèmes côtiers. Cette expédition d’envergure fait escale à Marseille, offrant ainsi une occasion de partager les découvertes de cette exploration en cours, tout en se concentrant particulièrement sur la santé de notre “Mare Nostrum”.

La conférence inaugurale du vendredi 5 avril marquera le début de ce week-end d’échanges et de sensibilisation. Les samedi 6 et dimanche 7 avril seront rythmés par des visites de la goélette, des ateliers, des projections et des conférences, ouverts à tous les passionnés de la mer, quel que soit leur âge.

