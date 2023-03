A moins de 500 jours des Jeux Olympiques 2024, et à trois mois des « Test Events » qui se déroulent du 9 au 16 juillet 2023 à Marseille, certains acteurs, comme le bateau école de la marine de plaisance, s’inquiètent des conséquences des épreuves sur leur activité. En effet, une partie de la rade sud sera balisée pour sécuriser les épreuves ce qui pourrait, selon Fabrice Michel, le directeur commercial de l’école de la marine de plaisance, nuire à son activité si les autorités ne lui donnent pas plus de précisions rapidement. Dans un communiqué de presse, il fait part de ces préoccupations.

« On nous a montré sur une carte que notre zone d’activité était la même que pour les épreuves », explique Fabrice Michel. Une photo du plan (voir ci-dessous) a été prise le 15 décembre 2022 lors de la réunion de présentation des JO 2024, organisée par la Préfecture Maritime à la direction départementale des territoires de la mer (DDTM 13).

Présentation le 15 décembre 2022 pour le Test Event 2023 puis les JO 2024

Le comité des Jeux Olympiques aurait proposé aux acteurs de circuler sur la rade Nord, vers l’Estaque. Mais sans lettre officielle. Fabrice Michel regrette pour de « pas avoir un document officiel et sécurisé qui spécifie le report de la zone d’activité ». Le représentant demande au comité, aux Affaires Maritimes et à la Préfecture maritime, un accès prioritaire et dérogatoire aux zones de mouillages à l’Est du Frioul et à Malmousque, un laisser-passer d’entrée et de sortie prioritaire du Vieux-Port de Marseille et un accès prioritaire à la pompe à carburant du Vieux-Port.

Risque de perte du chiffre d’affaires pendant la période des JO

Si les normes de sécurité ne lui sont pas transmises rapidement, Fabrice Michel s’inquiète des potentielles conséquences sur son chiffre d’affaires : « Le mois de juillet représente 15% de notre activité sur l’année et les clients prennent déjà des rendez-vous. C’est une période très attractive pour les écoles. Si nous n’avons pas plus d’informations d’ici quelques semaines, cela risque de nous pénaliser. »

Du côté des croisières des Calanques, le discours est plus tempéré : « On nous a dit de passer derrière le Frioul au lieu de devant, ça rallongera légèrement le temps de parcours. On n’a pas encore beaucoup d’information mais le Test Event ne dure qu’une semaine. On espère en avoir davantage pour les JO 2024 », assure la compagnie Icard Maritime.

