A situation inédite, événement inédit. Cette année, les places de la ville n’accueilleront pas de concerts en raison de l’interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes dans l’espace public. De plus, les bars, soumis aux règles de distanciation et au maintien des gestes barrières se doivent d’imposer à leur clientèle de nombreuses précautions.



La ville d’Aix, dans son communiqué du 17 juin, rappelle aux établissements qui envisageraient d’installer des groupes de musique de la faire sur l’emprise de leur espace autorisé et uniquement à destination de leurs clients.

La ville demande aux gérants d’être vigilants quant aux attroupements qui pourraient être engendrés par leurs animations. Elle invite également les établissements à mettre à disposition des gobelets ou verre en matière recyclable afin de préserver la tranquillité publique et la sécurité des personnes et des biens.

Communiqué de presse de la ville d’Aix-en-Provence pour l’édition 2020 de la fête de la musique :

Liens utiles :

> Aix-en-Provence retrouve ses bars, restaurants et terrasses

> Bars, restaurants, lycées … la phase 2 du déconfinement