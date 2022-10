Bernard Morel nous a quitté il y a bientôt un an, le 11 novembre 2021. Economiste, professeur émérite, homme politique (vice-président de la Région sous la mandature du socialiste Michel Vauzelle), président d’Euroméditerranée, il a durant sa riche carrière apporter un regard éclairé sur le territoire et ses grands défis.



De la question portuaire au fait métropolitain, Bernard Morel a souvent joint l’acte à la parole, passant de l’analyse à l’action. Un parcours passionnant et passionné que la Maison méditerranéenne des sciences de l’homme (MMSH) qu’il dirigea et le laboratoire Telemme (Temps, espaces, langages, Europe méridionale, Méditerranée) retracent tout au long d’une journée vendredi 21 octobre.

Au programme, une série de conférences de premier plan (voir ci-dessous le détail) avec les interventions d’intellectuels qui ont souvent côtoyer Bernard Morel, devenant non seulement des compagnons de recherche académique mais aussi des amis.

Liens utiles :



> [Carnet] Bernard Morel : un économiste engagé dans la cité

> [Carnet] Nous n’oublierons pas Bernard Morel

> Bernard Morel : « un modèle de constance et d’intégrité » par Corinne Vezzoni