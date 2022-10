Les premières Rencontres du vélo et des mobilités douces à Aix Marseille, organisées par Gomet’ Media, se sont déroulées vendredi 14 octobre au Mucem. Cet événement inédit a été marqué par de nombreuses interventions et de multiples animations tout au long de la journée. Plus de 500 décideurs (531 exactement) publics et privés, se sont retrouvés dans l’espace forum du Mucem (800 cafés servis !) ainsi que dans l’auditorium et sur une partie de l’esplanade du J4 où avaient pris place le parking sécurisé, les vélos en démonstration et le départ des cyclos et trotti-balades.

Placées sous le haut patronage du ministre des Transports, Clément Beaune, qui a ouvert la journée par une allocution vidéo, les Rencontres ont notamment accueilli les principaux élus en charge des mobilités dans les grandes collectivités partenaires de l’événement à savoir Audrey Gatian (Ville de Marseille), Philippe Ginoux (Métropole Aix Marseille Provence) ainsi que Jean-Pierre Serrus (Région Sud). Le président de la Fédération des usagers de la bicyclette (FUB), Olivier Schneider, était le grand témoin de la séance d’ouverture avec Anne-Laurence Beaudoin, la représentante à Marseille de l’association 60 millions de piétons.

Karima Delli (EELV) dévoile la stratégie européenne pour booster l’sage du vélo

L’euro-députée Karima Delli, présidente de la Commission transports au Parlement européen, qui participait à la table-ronde consacrée à la filière vélo, a annoncé la première stratégie européenne pour booster l’usage du vélo partout en Europe. Parmi les autres faits marquants, on retiendra la présentation en avant-première du nouveau vélo électrique qui remplacera en début d’année 2023 l’actuel service Levélo. Le nouveau deux-roues était présenté sur le stand de la Métropole Aix Marseille Provence. A noter le succès tout au long de la journée de l’espace atelier, avec une affluence soutenue pour les sessions animées par le Cerema et le mouvement The Shifters avec la fresque de la mobilité. La programmation des rencontres comprenait également deux expositions, « Les Héro(ï)nes » de Jean Yves Delattre et « La ville rêvée / zones à franchir » des cabinets d’architecture et d’urbanisme Atelier d’architecture Yvann Pluskwa, Rougerie + Tangram, Carta Reichen et Robert Associés, ainsi que des projections de courts et moyens métrages du festival Tous en selle.

Les Rencontres du vélo et des mobilités douces ont été l’occasion de mettre en lumière des bonnes pratiques territoriales en décernant des coups de cœur baptisés « Macadam Bonheur » en clin d’œil à l’état d’esprit résolument positif et dynamique de l’événement. Outre ce palmarès, dans lequel on retrouve le lauréat du Challenge innov’ (maquette de garage à vélo) organisé avec Bouygues Immobilier et des étudiants de Polytech et les trois projets lauréats de la pitch party, la journée a aussi été l’occasion de collecter une série de propositions et idées auprès des participants. Cette production collective est rassemblée dans un cahier de résolutions qui sera transmis aux institutions locales comme une contribution citoyenne invitant à renforcer leur mobilisation en vue de développer la pratique du vélo et des autres mobilités actives.

Les 10 coups de cœur « Macadam Bonheur »



* Coup de cœur du Challenge Innov’ de Bouygues Immobilier attribué à Florent Lable (Polytech Marseille)

* Deux coups de cœur Innovation du jury de la Pitch Party : Let’s Ride et le centre social de La Capelette pour le projet « Les guitounes »

* Coup de cœur Innovation du public de la Pitch Party à Vel’Home

* Coup de coeur Cyclo-tourisme attribué par la Région Sud au Parc naturel régional des Alpilles.

* Coup de coeur Aménagement attribué par le collectif d’associations Ramdam à la commune de Coudoux

* Coup de coeur Entreprise attribué par Cap au nord Entreprendre à La Table de Cana

* Coup de coeur Inclusion par la Maison de l’emploi à Cyclotopia

* Coup de coeur Formation au vélo attribué par Gomet’ à Ramdam

* Coup de coeur Ecole attribué à la Ville de Salon, association OMS par Génération Vélos FUB

* Coup de coeur Evénement attribué à la Fiesta des suds par Gomet’.

Cahier de bonnes résolutions : 10 propositions, 25 objectifs quantifiés

Classées dans trois grandes catégories « Aménagement », « Economie » et « Animation », le cahier des bonnes résolutions comprend 10 propositions assorties de 25 objectifs quantitatifs. Rendez-vous en mai 2023 Cette liste de préconisations sera évaluée en mai 2023 à l’occasion du nouvel événement consacré au vélo et aux mobilités douces qui sera organisé par Gomet’ du 12 au 14 mai. Outre les nouvelles rencontres professionnelles, cet événement comprendra un volet grand public avec les associations, des grandes marques du secteur, des animations, des initiations et autres démonstrations.



