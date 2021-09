C’est une première en France. Les associations Pollinis et Notre affaire à tous ont annoncé porter plainte contre l’Etat pour « manquement à ses obligations envers la biodiversité ». Une annonce faite en direct de Marseille, à l’issue d’un point presse jeudi 9 septembre au Congrès mondial de la nature. Les associations visent en particulier les défaillances du processus d’autorisation et de mise sur le marché des pesticides, « cause majeure du déclin de biodiversité ».

En février dernier, « L’affaire du siècle » avait fait grand bruit. Plusieurs associations avaient porté plainte contre l’Etat pour inaction face au climat. Parmi les protagonistes de cette nouvelle plainte, Cecilia Rinaudo, coordinatrice de Notre affaire à tous, également à l’origine de l’affaire du siècle : « il est temps que l’Etat français soit reconnu responsable de l’effondrement du vivant et respecte ses engagements », estime cette dernière.

Les requérants s’appuient sur des études : « Au niveau mondial, plus de 40 % des espèces d’insectes sont en déclin, dont 30 % menacées d’extinction (1) et tous les insectes pourraient avoir disparu de la surface de notre planète dans 100 ans (2) […]. L’État français, conscient de ces enjeux dramatiques, tient des discours ambitieux sur la protection de l’environnement et multiplie ses engagements internationaux, européens et nationaux, récemment réitérés dans le cadre du Congrès de l’UICN (…) Force est de constater que l’Etat français ne tient pas les objectifs de protection de la biodiversité qu’il s’est lui-même fixés » (voir communiqué complet en document source).

« Chacun est dans son rôle », selon Bérangère Abba

Interrogée à ce sujet par Gomet’ à l’occasion de sa venue sur le congrès, la secrétaire d’Etat à la biodiversité Bérangère Abba réagit de façon assez sereine à cette annonce : « Les associations et militants sont dans leur rôle, ils veulent que l’urgence climatique connaissent une accélération de moyens. C’est ce que nous faisons, chacun est dans son rôle. Nous mettons en œuvre des moyens concrets et mesurables avec, au delà d’un idéal, des moyens qui soient réalisables dans un calendrier acceptable pour que toutes les strates de la société se saisissent des moyens mis en œuvre », nuance-t-elle au micro de Gomet’.

Document source : le communiqué de Pollinis et l’Affaire de tous

