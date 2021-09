La calanque de Podestat est l’un des nombreux joyaux du Parc national des calanques. Elle appartient à la société EDF qui en a hérité dès sa création en 1946. Plus petite (1,26 hectare) et moins profonde (16 mètres) que ses voisines marseillaises, Podestat est pourtant l’une des calanques les plus impressionnantes par la richesse de sa biodiversité. Les études menées chaque année depuis 2012 par l’Institut océanographique Paul Ricard (IOPC), en partenariat avec EDF, dressent un inventaire de la faune et de la flore impressionnant. « Podestat est une calanque vitrine, se félicite Patricia Ricard, présidente de l’IOPC, nous avons ce qui se fait de mieux en France en matière de préservation de la biodiversité marine ». Et les résultats le prouvent.

Malgré les cris d’alerte des scientifiques et la diminution du nombre de vertébrés en Méditerranée, Podestat se porte très bien. Mieux, sa biodiversité est en pleine résilience. Mérous, sars, poulpe… ça grouille là-dessous ! Le nombre d’espèces présentes augmente chaque année grâce au bon entretien du site par le Parc national des calanques. Et ce sont les échinodermes qui le disent. Leur implantation traduit une bonne qualité de l’eau. Pas moins de 12 espèces différentes (oursins, étoiles et concombres de mer notamment) ont été observées à Podestat depuis 2012 par les chercheurs de l’Institut océanographique Paul Ricard. Parmi eux, Sylvain Couvray : « Nous effectuons des missions de plongée afin d’observer l’évolution de la vie sous-marine […] notre présence n’est pas destructrice ni intrusive pour les espèces vivantes », assure-t-il. Seul bémol, la présence d’algues vertes dans la calanque de Podestat, espèce indicatrice de pollution. Une tachequi n’est pour le moment pas inquiétante selon les chercheurs de l’institut Paul Ricard.

Sylvain Couvray, chercheur à l’institut océanographique Paul Ricard (Crédit : Rémi Liogier)

