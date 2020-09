Attendue depuis quelques temps, l’union de la gauche comparable à celle du Printemps marseillais est enfin actée dans les Bouches-du-Rhône. Un communiqué envoyé hier soir, après le feu vert du Parti socialiste, est venu confirmer ce nouvel accord pour les sénatoriales du 27 septembre.

Pour annoncer la constitution de ce rassemblement « des forces de gauche, écologistes et citoyennes », les trois chefs de file se sont retrouvés Cours Estienne D’Orves jeudi 10 septembre. La tête de liste, Jéremy Bacchi (secrétaire départemental du PCF) a ouvert le bal et a salué le « courage et l’esprit de responsabilité » de ceux qui ont permis à cette union de voir le jour. Il souligne leur volonté de créer un « contre-pouvoir supplémentaire au sénat surtout dans le contexte de la crise sanitaire ». Il continue : « Le sénat a besoin de sénateurs de gauche ». Marie-Arlette Carlotti (ex-ministre PS), en deuxième position a surtout souligné la « construction locale » de cette liste qui doit être « le relais des gens du terrain » argumente-t-elle. Comprendre selon ses mots, les élus des communes et les maires. Troisième nom de la liste, Guy Benarroche (secrétaire régional EELV) continue dans ce sens et réaffirme leur souhait d’être « au service des territoires ».

L’ordre d’apparition est défini ainsi pour rendre compte de l’orientation politique des communes du département justifie Jéremy Bacchi. Le Parti communiste comptant à priori le plus grand nombre de grands électeurs, c’est à lui que revient la première position. Pour ce qui est du reste de la liste, les noms suivants doivent être annoncés prochainement. Car si l’union est bien scellée, la liste n’a pas encore été déposée. Il faut du temps pour chambouler l’échiquier politique.

Une union longue à installer

Les discussions auraient commencé en juillet comme le sous-entendait Guy Benarroche lors de l’annonce de sa candidature lundi dernier. Entouré des représentants locaux du parti d’EELV ainsi que de la sénatrice venue de Paris, Esther Benbassa, il avait pris les devants et s’était présenté comme chef de file. « Depuis juillet, je n’ai posé aucun préalable » précise-t-il. Il se disait alors prêt à accepter la troisième position de la liste d’union en cours de discussion. Sa candidature sonnait comme un message adressé aux deux autres partis de ce trio politique plutôt indécis. Des divisions internes, comme l’évoquait le candidat EELV, ont ralenti les discussions.

Du côté du PS, il fallait d’abord se mettre d’accord sur le candidat qui allait incarner le parti. Avant que Marie-Arlette Carlotti ne soit officiellement choisie, Frédéric Vigouroux fut un temps pressenti. Une possibilité à laquelle a mis fin la secrétaire fédérale du PS Nora Mebarek. Elle a annoncé lundi sur Facebook le retrait de la candidature de Frédéric Vigouroux, jour de l’annonce de celle de Guy Benarroche. « C’était un signe favorable à l’union » commente ce matin le secrétaire régional d’EELV. Marie-Arlette Carlotti, quant à elle, salue la décision de son parti mais remercie surtout Benoit Payan et Michèle Rubirola pour leur soutien. « Le 1er adjoint et la maire de Marseille ont construit cette union ». L’ancienne ministre poursuit : « Cette liste c’est l’émanation de toute une société qui s’engage».

Les #sénatoriales sont un moment majeur pour l’avenir écologique et social de nos territoires. J’apporterai mon soutien, avec la même détermination que pendant les #municipales, à une liste d’union et progressiste des écologistes et de la gauche dans les Bouches-du-Rhône. — Michèle Rubirola (@MicheleRubirola) September 8, 2020

Une décision décentralisée

Pour Marie-Arlette Carlotti, l’union s’inscrit donc dans la continuité d’une dynamique qui s’est constituée aux lendemains des municipales. Elle défend avec entrain « un élan progressiste » qui viendrait des territoires. « Ce n’est pas une décision qui émane d’en haut » insiste-t-elle. Les partis ne seraient intervenus qu’après. C’est d’ailleurs ce qui a empêché l’union de s’officialiser plus tôt puisque l’accord du Parti socialiste n’a été acté qu’hier dans la soirée. Le Parti communiste avait lui apporté son soutien à la liste le week-end dernier lors d’un conseil national. Toutefois si les partis ont tardé à officialiser l’accord, la campagne a déjà commencé avancent les trois candidats.

Dernière liste annoncée, elle vient donc s’ajouter aux quatre autres déjà présentées. Sur les huit sénateurs à élire, au moins trois sont espérés par la coalition. Un pari que le dépôt de la liste de Jean-Noel Guérini (ancien PS) rend plus compliqué. Déjà sénateur, il est connu des grands électeurs. Et s’il s’assure de sa réélection, il pourrait bien faire barrière à l’ambition de la liste d’union. Mais les représentants de cette dernière ne veulent pas rentrer dans les calculs politiques. « Il faut respecter les grands électeurs » martèle Marie-Arlette Carlotti.

Désormais, leur attention est portée sur la suite de la liste. Plusieurs possibilités sont envisagées : un candidat sans étiquette politique, la porte-parole de Génération.s Marseille, Carmen Avila, avec sa candidature pour une une liste d’union annoncée sur Twitter vendredi dernier, ou encore un candidat écologiste en 4ème ou 5ème position comme le réclame EELV. Quoiqu’il en soit, la liste doit être déposée demain.

