Nous avons profité du Forum des entrepreneurs organisé la semaine dernière par l’Union pour les entreprises 13 pour tâter le pouls des décideurs locaux en cette rentrée particulièrement inédite.



Les chefs d’entreprises espèrent une reprise rapide et tirent les leçons de l’épidémie de Covid-19. Chacun dans leur domaine. Aujourd’hui, la parole est à Emmanuel Dujardin l’un des architectes les plus en vue dans la région et dirigeant fondateur de Trangram.



Il voit déjà une nouvelle ville apparaître sous la pression de l’épidémie de Covid-19. Entre demandes sociétales et contraintes sanitaires, quelle cité inventée ? Il se dit prêt à expérimenter de nouvelles voies, notamment à Marseille où une municipalité écologiste vient d’arriver. Explications.