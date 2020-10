Cultiver des écosystèmes fertiles à fort impact social, c’est le défi que se sont lancés deux acteurs marseillais de l’économie sociale et solidaire (ESS), l’incubateur régional Inter-Made et la Friche la Belle de mai. Pour permettre de développer des projets d’innovation sociale, ils ont lancé mardi 29 septembre, « la première plateforme d’innovation ouverte de la Région Sud. » Un site collaboratif, non pas de crowfunding, mais de crowdsolving (version « sociale » du « crowdsourcing ») et baptisé: « La fabrique by Inter-Made et La Friche ». Le nom reprend ainsi celui de la structure d’accompagnement « La Fabrique à initiatives » développé par l’Avise, l’Agence nationale chargée de promouvoir l’ESS en France et portée dans la région Sud par Inter-Made, le réseau basé sur Marseille depuis 2001 et placé sous la responsabilité de Laurent Boy.

Une plateforme de crowdsolving ouverte à tous

« Imaginez une plateforme de crowdfunding dont l’objet ne serait pas de contribuer financièrement à un projet mais d’apporter ses idées pour résoudre des problématiques d’intérêt général », expliquent les intitiateurs du projet dans leur présentation.

Pour participer, aucun critère particulier n’est requis. Tout acteur porteur d’un besoin « social ou environnemental » peut soumettre un défi. PME, ONG, collectivité ou citoyen sont donc invités à se connecter sur le site et à remplir un formulaire pour présenter leur problématique. Un processus de sélection s’en suit, réalisé en collaboration « avec les acteurs publics et privés clés de chaque secteur » (tel qu’AG2R La Mondiale, MGEN ou La Friche) et validés ensuite par le conseil d’administration d’Inter-Made.

Les acteurs impliqués dans la gouvernance de La Fabrique.

Dans un autre temps, les usagers peuvent également contribuer aux défis déjà existants. Il suffit de créer un compte et de se connecter pour pouvoir poster un commentaire (« idée, retour, d’expérience, inspiration venue d’ailleurs ») qui sera ensuite validé par un modérateur.

Deux projets déjà mis en ligne

On peut d’ores et déjà découvrir les premiers projets soumis à avis et contribution. Le premier, intitulé « Restauration et économie circulaire en Région Sud » et initié par le territoire concerné, s’intéresse aux façons de développer l’économie circulaire : « Quelles sont les trois premières actions que vous privilégieriez afin de faciliter la mise en place durablement des principes de l’économie circulaire dans la restauration ? », est-il demandé, avant de spécifier les contraintes et les opportunités de l’initiative. Quant au second, il découle du besoin de l’un des créateurs de la plateforme, La Friche la Belle de Mai, qui cherche à optimiser la gestion de ses déchets.

En plus de ces futures problématiques, des projets ayant déjà bénéficié du soutien de La Fabrique à initiatives dans la région sont catalogués. On retrouve par exemple, le pôle économique Morandat, développé par la ville de Gardanne ainsi que le dispositif visant à soulager les aidants, soutenu par l’organisme AG2R La Mondiale, de la Métropole Aix-Marseille, autre partenaire pionnier de la plateforme. A Marseille, l’ESS a le vent en poupe.

